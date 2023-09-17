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حرب السودان تستمر ليومها الثاني بين الجيش والدعم السريع

حرب السودان تستمر ليومها الثاني بين الجيش والدعم السريع
الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

تواصلت الاشتباكات اليوم الأحد، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قرب مقر القيادة العسكرية وسط الخرطوم لليوم الثاني على التوالي.

العالم - السودان

وقال مصدر أمني سوداني، إنّ القصف المدفعي لا يزال متواصلا، وأنّ دوي انفجارات متتالية هزت محيط القيادة، كما تصاعدت في إثرها أعمدة الدخان.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، بثها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي السودانية، احتراق مقر يُرجح أنه وزارة العدل القريب جداً من قيادة الجيش.

من جهته، قال الجيش السوداني، إنه “تصدى لهجوم من قوات الدعم السريع على مواقع متقدمة في محيط قيادته وسط العاصمة الخرطوم، الليلة الماضية”.

وأفاد مكتب المتحدث باسم الجيش بأن "القوات المسلحة تمكنت من دحر محاولة قوات الدعم السريع الهجوم على بعض المواقع المتقدمة بمحيط القيادة العامة"، مشيرا إلى أن "الجيش كبّد قوات الدعم السريع خسائر بلغت عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية، ما أجبرها على الفرار”.

ولم تنجح أي هدنة أو تهدئة في السودان رغم جهود الوساطات التي تقودها الولايات المتحدة والسعودية ولم تنجح إلا لأوقات قصيرة عادت بعدها الاشتباكات العنيفة من جديد في الخرطوم وأم درمان.

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حرب السودان تستمر ليومها الثاني بين الجيش والدعم السريع

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