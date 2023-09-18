الجيش السوري يقصف مواقع الإرهابيين بإدلب

العالم- سوريا

هذا وقتل أربعة قادة من ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وأصيب آخر جراء استهداف مسيرة تركية لسيارتهم في محافظة الحسكة أمس الأحد.

وأدى الاستهداف إلى انحراف سيارتهم واشتعال النيران فيها.

وقال مصدر اعلامي سوري إن "هفال أصلان، مسؤول قوات الأسايش في القامشلي قتل برفقة ثلاثة قياديين من قوات الأسايش وأصيب آخر إثر استهداف مسيرة تركية لسيارة تقلهم على الطريق الواصل بين مدينتي القامشلي وعامودا بريف الحسكة".

وينحدر أصلان من تركيا وكان عضوا في حزب العمال الكردستاني وعين قبل نحو ثلاثة سنوات مسؤولاً على قوات "الأسايش "في مدينة القامشلي.

وأوضح المصدر أن من بين الضحايا "أيمن جولي وهو أحد مسؤولي قوات الأسايش في إقليم الجزيرة (محافظة الحسكة)".