أمريكا تبحث عن تهدئة التوتر مع الصين

العالم - الأميركيتان

ويمكن أن يساعد اللقاء، ووفقاً للخبراء ، في "وضع الأساس" للقاء محتمل بين الرئيسين الأميركي والصيني، خلال القمة الآسيوية - الأطلسية، التي ستُعقد في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في سان فرانسيسكو.

وبحسب موقع "أكسيوس"، يأمل مسؤولو إدارة بايدن أن يحضر نظيره الصيني، شي جين بينغ، قمة منتدى التعاون الاقتصدي الآسيوي - الأطلسي "أبيك"، في وقت لا يُتوقَّع أن يحضر وانغ وشي اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وجاء اجتماع سوليفان ووانغ استكمالاً لاجتماع سابق عقده المسؤولان في أيار/مايو الماضي في فيينا، كما أورد الموقع الأميركي.

وناقش الجانبان القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين، وقضايا الأمن العالمي والإقليمي، والحرب في أوكرانيا، والقضايا عبر المضيق، بالإضافة إلى موضوعات أخرى، وفق ما نقل الموقع عن البيت الأبيض.