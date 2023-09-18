الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٥:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إجتماع هام بين سوليفان ووانغ يي..

أمريكا تبحث عن تهدئة التوتر مع الصين

أمريكا تبحث عن تهدئة التوتر مع الصين
الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

التقى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، بوزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في مالطا، يوم الأحد بحثاً عن تهدئة التوترات بين واشنطن والعملاق الآسيوي الصين.

العالم - الأميركيتان

ويمكن أن يساعد اللقاء، ووفقاً للخبراء ، في "وضع الأساس" للقاء محتمل بين الرئيسين الأميركي والصيني، خلال القمة الآسيوية - الأطلسية، التي ستُعقد في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في سان فرانسيسكو.

وبحسب موقع "أكسيوس"، يأمل مسؤولو إدارة بايدن أن يحضر نظيره الصيني، شي جين بينغ، قمة منتدى التعاون الاقتصدي الآسيوي - الأطلسي "أبيك"، في وقت لا يُتوقَّع أن يحضر وانغ وشي اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وجاء اجتماع سوليفان ووانغ استكمالاً لاجتماع سابق عقده المسؤولان في أيار/مايو الماضي في فيينا، كما أورد الموقع الأميركي.

وناقش الجانبان القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين، وقضايا الأمن العالمي والإقليمي، والحرب في أوكرانيا، والقضايا عبر المضيق، بالإضافة إلى موضوعات أخرى، وفق ما نقل الموقع عن البيت الأبيض.

روابط ذات صلة

إيران.. تقليص عدد مفتشي الوكالة الذرية

البنتاغون: علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب الحرب مع الصين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شارع تاريخي في طهران يخطف الانظار.. شاهد ماذا يضم في طياته؟

الهلال الأحمر الليبي ينفي "مقتل 11.300 شخص" في فيضانات درنة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

إجتماع هام بين سوليفان ووانغ يي.. أمريكا تبحث عن تهدئة التوتر مع الصين

وسط تدهور صحي خطير... الأسيران خلوف والفسفوس يواصلان إضرابهما لليوم الـ 47

برنامج نوافذ.. اسباب ارتفاع معدلات الطلاق في الدول العربية