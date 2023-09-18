رفضاً للاعتقال الاداري.. 45 يوماً يمر على اضراب الاسير خلوف عن الطعام

يعيش والديه وزوجته بقلق على صحته، فالأمراض نتيجة الاعتقالات المتعاقبة أثرت سلباً على صحته ولكنها لم تؤثر في معنوياته.

لم يكتف الاحتلال بأمراض سلطان التي فتكت به نتيجة الاعتقالات المتكررة، وإنما يحرص على منع من الزيارة كواحد من العقوبات ضده.

في سجون الاحتلال يقبع ١٢٦٤ معتقلا ادارياً، ومنذ مطلع هذا العام، تصاعدت الاضرابات الفردية عن الطعام ضد هذا الاعتقال الجائر، والمخاوف لازال تزداد على صحتهم.

وافادت مراسلة العالم في جنين المحتلة، بانه في وطن يحكمه عصابات صهيونية تجرد الانسان من حقه في الحياة حراً، ويصوغون القانون كيفما أرادوا، خوفاً على أمنهم في بلاد ليست لهم، ظهر مفهوم الاعتقال الإداري ليس لشيء، انما لأن المعتقل ربما يعتزم مخالفة القانون الذي بنظرهم أن لا يكون الانسان حراً.

