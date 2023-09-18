مساعد وزير الخارجية: نظرة الشهید سليماني للأقليات في المنطقة كانت إنسانية

العالم - ايران

وحول دور الشهيد سليماني في محاربة داعش في المنطقة قال بقايي اليوم الاثنين، في اجتماع حول دور الشهيد سليماني حول دوره في مكافحة الارهاب في المنطقة ان الاقليات لها مكانة خاصة في مجال حقوق الإنسان في جميع النزاعات المسلحة، لأنها أكثر عرضة للخطر في هذا المجال، وهنا يبرز اهمية الحماية الخاصة بهم.

وفي إشارة إلى دور الشهيد سليماني في الدفاع عن الأقليات خلال الحرب ضد "داعش"، أضاف: ان جهود الشهيد سليماني في القتال ضد "داعش" والدفاع عن الأقليات مثل الإيزيديين والأكراد في سوريا والعراق لها دلالة كبيرة. وكانت جهود هذا الشهيد تهدف إلى الحفاظ على الأقليات وحمايتها بغض النظر عن العرق أو الدين وكان من منظور إنساني.

ويعقد حاليا الاجتماع الفصلي الثالث للشهيد قاسم سليماني حول موضوع "دور الجنرال سليماني في الدفاع عن الأقليات ضد تنظيم داعش في العراق" بحضور مساعدي وزيري الخارجية والداخلية ورئيس اللجنة الخاصة للمتابعة القانونية والدولية لاغتيال واستشهاد الفريق سليماني في مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية في طهران.

يتبع ..