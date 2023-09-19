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تحالف الفتح: ارسال الاموال للاقليم بدون استلام الايرادات امر غير صحيح

تحالف الفتح: ارسال الاموال للاقليم بدون استلام الايرادات امر غير صحيح
الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي ، اليوم الثلاثاء ، ان حكومة إقليم كردستان العراق لم تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في الموازنة، لافتا الى انها تتحمل مسؤولية دفع رواتب الموظفين خصوصا ان بغداد لاتمتلك قاعدة بيانات عن اعداد موظفي كردستان.

العالم - العراق

وقال البلداوي في تصريح صحفي ان "إقليم كردستان يفترض به الالتزام ببنود الموازنة من خلال تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وضمان وصولها الى بغداد لادخالها في الخزينة العامة، كي يتسنى للحكومة ارسال الأموال للإقليم".

وأضاف ان "استمرار الحكومة بارسال الأموال الى إقليم كردستان من دون استلام أي إيرادات يعد امراً غير صحيح، حيث ان حكومة الإقليم هي من تتحمل مسؤولية رواتب الموظفين داخل كردستان".

واوضح ان "حكومة الإقليم طلبت نسبة من الموازنة البالغة 12.6 ولم تترك لبغداد خيارا كي تحدد قيمة رواتب الموظفين في كردستان، وعلى اثر ذلك تم ارسال المبالغ للإقليم في الأشهر الماضية".

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