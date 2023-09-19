الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣
٠١:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

كلمة المكتب السياسي لأنصار الله خلال..

الإحتفاء بالعيد التاسع لثورة 21 سبتمبر في العاصمة اليمنية صنعاء

الإحتفاء بالعيد التاسع لثورة 21 سبتمبر في العاصمة اليمنية صنعاء
الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

أحيت الأحزاب والمكونات السياسية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة صنعاء العيد التاسع لثورة 21 سبتمبر.

العالم - اليمن

وقالت كلمة المكتب السياسي لأنصار الله خلال الفعالية: إن ثورة 21 سبتمبر هي ثورة المستضعفين بوجه الهيمنة الخارجية واستعادة اليمن مكانته ودوره في المنطقة.

وأكدت الكلمة أن الوحدة اليمنية ثابتة في وجه مؤامرات العدوان، وهذا الصمود لكل الشرفاء سيتكلل بالنصر واستعادة كل حقوق شعبنا.

فيما أكد كلمة مناضلي الثورات اليمنية أن ثورة 21 سبتمبر هي طوق النجاة لتحرير الأرض اليمنية المحتلة وصون وحدة الشعب اليمني.

من جانبها قالت كلمة الفصائل الفلسطينية في اليمن أن الثورات تقاس بحجم إنجازاتها ووقوفها أمام قوى الهيمنة ومخطط تقسيم ونشر الفوضى في اليمن وكل المنطقة.

وأضافت الكلمة أنه: في الوقت الذي أزاحت فيه ثورات أخرى فلسطين عن أجنداتها، احتلت القضية الفلسطينية الصدارة في فكر ثورة 21 سبتمبر.

وأكدت أن ثورة 21 سبتمبر تمثل إضافة نوعية إلى سجل النضال في سبيل تحرير فلسطين، أن اليمن الأقرب اليوم إلى فلسطين والأقصى.

روابط ذات صلة

رابطة علماء اليمن تعلن تضامنها مع الشعبين الليبي والمغربي

مؤتمر صنعاء يؤكد على تحقيق السلام واستقلال البلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. اسير يقضي حكماً تاريخياً.. 800 عام اضافة الى قتل الاحتلال اثنين من أشقائه

فيديو.. رئيس الاركان الايراني يستقبل وزير الدفاع الروسي رسميا

رئيس الاذاعة والتلفزيون الايراني يعلق على الحظر الجديد على وسائل اعلام ايرانية

شاهد بالفيديو.. السفير آل صادق: إرادة عراقية جادة لاخراج العناصر المسلحة المعارضة لإيران

تشكيلة محتملة لـ'برسبوليس' و'النصر' في مباراة اليوم

كلمة المكتب السياسي لأنصار الله خلال.. الإحتفاء بالعيد التاسع لثورة 21 سبتمبر في العاصمة اليمنية صنعاء