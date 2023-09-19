الإحتفاء بالعيد التاسع لثورة 21 سبتمبر في العاصمة اليمنية صنعاء

العالم - اليمن

وقالت كلمة المكتب السياسي لأنصار الله خلال الفعالية: إن ثورة 21 سبتمبر هي ثورة المستضعفين بوجه الهيمنة الخارجية واستعادة اليمن مكانته ودوره في المنطقة.

وأكدت الكلمة أن الوحدة اليمنية ثابتة في وجه مؤامرات العدوان، وهذا الصمود لكل الشرفاء سيتكلل بالنصر واستعادة كل حقوق شعبنا.

فيما أكد كلمة مناضلي الثورات اليمنية أن ثورة 21 سبتمبر هي طوق النجاة لتحرير الأرض اليمنية المحتلة وصون وحدة الشعب اليمني.

من جانبها قالت كلمة الفصائل الفلسطينية في اليمن أن الثورات تقاس بحجم إنجازاتها ووقوفها أمام قوى الهيمنة ومخطط تقسيم ونشر الفوضى في اليمن وكل المنطقة.

وأضافت الكلمة أنه: في الوقت الذي أزاحت فيه ثورات أخرى فلسطين عن أجنداتها، احتلت القضية الفلسطينية الصدارة في فكر ثورة 21 سبتمبر.

وأكدت أن ثورة 21 سبتمبر تمثل إضافة نوعية إلى سجل النضال في سبيل تحرير فلسطين، أن اليمن الأقرب اليوم إلى فلسطين والأقصى.