انصار الله تحيي ذكرى ثورة 21 سبتمبر.. ابرز انجازاتها رفض الوصاية الخارجية

الحاضرون اكدوا صفاء أهداف هذه الثورة، وانها كانت استجابة لارادة الشعب الحرة وطريقا في سبيل تحقيق السيادة ورفض الوصاية الخارجية وإثبات أحقية الشعوب في مقاومة الاستبداد والظلم.

ويشهد الشارع اليمني على مدى سنوات منذ انبثاق الثورة نهضة واستنفارا في الجانب العسكري والسياسي وحتى على المستوى الشعبي والانساني حيث تعيش الجبهة الداخلية تماسكا قويا بفضل التكاتف الاجتماعي الذي يعمل على تخفيف وطأة الوضع المعيشي للمواطنين. فيما ترائت الكثير من المشاريع الصغيرة للاسهام فس دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يحقق أهداف الثورة المجيدة.