السعودية ترحب بالنتائج الإيجابية لمفاوضات السلام مع أنصار الله

العالم- السعودية

وجاء التقييم السعودي من مفاوضات السلام مع وفد صنعاء (أنصارالله) في وقت غادر فيه مفاوضون يمنيون الرياض بعد جولة محادثات استمرت خمسة أيام مع مسؤولين سعوديين بشأن اتفاق محتمل يمهد الطريق لإنهاء العدوان المستمر منذ ثماني سنوات على اليمن.

وأضاف البيان: أن "النقاشات عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي برئاسة سفير المملكة لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، بمشاركة الأشقاء في سلطنة عُمان مع وفد صنعاء، برئاسة محمد عبدالسلام فليته بمدينة الرياض، في الفترة من (14 إلى 18 سبتمبر 2023)".

هذا وقال وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، الثلاثاء، إنه أكد خلال اللقاء مع وفد جماعة أنصارالله الذي زار الرياض، أن السعودية "حريصة على التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن".

وذكر خالد بن سلمان، عبر حسابه على منصة "إكس": "التقيت وفد صنعاء الذي زار الرياض لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن، أكدت خلال لقائي بالوفد وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة".