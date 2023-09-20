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مداهمات واعتقالات ومواجهات في مناطق متفرقة بالقدس والضفة

مداهمات واعتقالات ومواجهات في مناطق متفرقة بالقدس والضفة
الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس.

العالم - فلسطين

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام ففي العاصمة القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قطنة شمال غرب المدينة المقدسة، وداهمت عدة منازل فيها، واعتقلت المواطنين يوسف محمد جبر، محمد كمال محمود طبنجة، مهند كمال محمود طبنجة، وعلاء محمود إسماعيل الفقيه.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال الاقتحام، الذي أطلقت قوات الاحتلال خلاله قنابل الغاز المسيل للدموع، دون تسجيل إصابات.

وفي أريحا، اقتحم جيش الاحتلال مخيم عقبة جبر، وداهم عشرات المنازل، ما أدى لاندلاع مواجهات أدت إلى استشهاد الشاب ضرغام محمد الأخرس (19 عاماً)، واعتقال المواطنين محمد حسن حمدان، وياسين مروان حمدان.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمود ناصر البرجي، من دير جرير شرقًا، والمحرر الطالب في جامعة بيرزيت إصرار معروف من عين قينيا شمالًا.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني المواطن إسماعيل سامر شرفا من بلدة بيتا، جنوب المدينة.

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