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اوليانوف: المحادثات العسكرية بين روسيا وايران ضرورية

اوليانوف: المحادثات العسكرية بين روسيا وايران ضرورية
الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

علق المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف على زيارة وزير الدفاع الروسي الى طهران قائلا ان الحوار بين طهران وموسكو ولا سيما بين المسؤولين العسكريين للبلدين يعتبر امرا ضروريا.

العالم - ايران

ونشر اوليانوف على صفحته في "ايكس" فيلما عن استقبال رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يوم امس الثلاثاء في طهران وكتب " ايران هي جارة وشريكة لنا، وان الحوار بيننا ولا سيما بين المسؤولين العسكريين للبلدين، امر ضروري ".

وكان اللواء باقري، قال خلال لقاء مع وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو، مساء الثلاثاء، في طهران: بناء على قرار قادة البلدين، تمضي العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية روسيا الاتحادية في طريق النمو والتطور، ولحسن الحظ، اكتسبت هذه العلاقة أبعاداً جديدة مع مرور الوقت.

وتابع اللواء باقري: ان رأي قائد الثورة الإسلامية هو أن التعاون طويل الأمد بين إيران وروسيا هو لصالح البلدين، ولهذا السبب فإن وثيقة التعاون طويل الأمد بين إيران وروسيا تجري صياغتها في الوقت الحاضر.

من جانبه صرح وزير الدفاع الروسي، أن الهدف من هذه الزيارة هو تطوير التعاون الدفاعي في المجالات التي تهم البلدين.

كما أكد على التعاون التدريبي والتبادل الطلابي على المستوى الجامعي وإجراء التدريبات المشتركة بين البلدين.

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