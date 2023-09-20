طهران.. مؤتمر الجهاد والمقاومة من الأمس إلى اليوم

العالم - مراسلون

'الجهاد والمقاومة من الأمس إلى اليوم' عنوان المؤتمر الوطني الذي عقد في طهران على أعتاب أسبوع الدفاع المقدس بحضور قدامى المحاربين والناشطين في مجال الدفاع المقدس والمقاومة وأسر شهداء الدفاع المقدس والمدافعين عن الصحة والأمن في البلاد. والجميع في المؤتمر وفي أرجاء البلاد استمعوا لكلمة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي عبر الهواء مباشرة والتي القيت تكريماً لرواد الدفاع المقدس.

وقال المدير العام لمؤسسة حفظ ونشر آثار الدفاع المقدس، العميد علي أصغر شيخي، في تصريح لقناة العالم:"إنّ هذا التكريم في هذا المؤتمر أقل ما يمكن أن نقدّمه لمن ضحّوا في فترة الدفاع المقدس. جميعنا استمعنا لكلمة قائد الثورة الاسلامية عبر الفيديو كنفرانس والتي تعدّ مشعلاً ينير دربنا، وكما عاهدنا الشهداء، سنطبّق جميع إرشاداته".

وخلال المؤتمر، شدد المشاركون على أنّ حقبة الدفاع المقدس تشكل جزءاً كبيراً من الهوية الوطنية للشعب الإيراني المقاوم، مشددين على أنّ هذه الهوية ومن خلال التضحية والمقاومة مكّنتهم من الحفاظ على عزة وسيادة البلاد من التهديدات والأخطار.

وقال يعقوب علي زمردي وهو أحد المجاهدين في فترة الدفاع المقدس:"إنّ فترة الدفاع المقدس تذكّر الجميع بالإيثار والتضحية والمقاومة واتحاد الشعب مع بعضهم البعض أمام العدو، وهي من أهم أسباب انتصارنا".

وقال العميد الطيار عباس رمضاني، وهو أحد المجاهدين في فترة الدفاع المقدس:"من دواعي فخري أنني كنت حاضراً في جميع فترات الدفاع المقدس وعلى مدى ثماني سنوات، حيث استطعنا الصمود أمام الأنظمة الداعمة لنظام صدام وبأبسط المعدّات، وتصدّينا لجميع المؤامرات، ولم نعط شبراً واحداً من أرضنا للعدو".

وبحسب المؤتمرين فانّ أسبوع الدفاع المقدس مزين بأسماء الشهداء وذكراهم، وإنّ تضحياتهم وسائر المضحين أهدت النصر إلى الشعب الإيراني، وإنّ دماءهم الطاهرة سجّلت حقانية ايران الإسلامية على جبين التاريخ.

دروس کثيرة قدمها شهداء الدفاع المقدس ومجاهدوه أهمها ان النصر والعزة انما يتحققان ببذل الجهود المخلصة.