وزير الدفاع الايراني: الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة أحد خطوط إيران الحمراء

العالم - ايران

وقال العميد آشتياني، في لقاء مع وزير الدفاع الروسي الفريق سيرغي شويغو في طهران اليوم الاربعاء في الاشارة الى ماضي عدة عقود من العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين: ان التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين حظي دائمًا بدعم واسناد القيادات رفيعة المستوى فيهما بهدف تعزيز وترسيخ الاستقرار والأمن في المنطقة والنظام الدولي.

وأشار وزير الدفاع الايراني إلى التطورات الدولية الجديدة وجهود الدول المستقلة لخلق نظام متعدد الأقطاب وعادل ضد التوجهات الأحادية لبعض الدول، وأضاف: إن نمو وتطور المنظمات الإقليمية مثل شنغهاي وبريكس من مؤشرات رغبة دول العالم بنظام متعدد الأقطاب.

وقيم العميد آشتياني، بالناجح تجربة التعاون والمشاركة في المجالات الإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب في غرب آسيا، واعتبر أن الظروف والتطورات الإقليمية والدولية تتطلب التعاون على أساس المصالح المتبادلة والمشتركة واضاف: من المؤكد ان التعاون الدفاعي والعسكري الثنائي سيتقدم الى الامام في إطار السلام والأمن الدوليين.

وأشار وزير الدفاع الايراني إلى أهمية التعاون المشترك في المجالين الإقليمي والدولي كضامن لمصالح وأمن البلدين وقال: إن مواجهة التحديات المشتركة، بما فيها الأحادية الأميركية، من القضايا المهمة والاستراتيجية في سياق التعاون المشترك.

وفي الاشارة الى تطورات المنطقة، اعلن معارضة ايران لأي تواجد لقوات من خارج المنطقة واضاف: الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة والحدود الدولية هو أحد الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي هذا الصدد، نعتبر صيغة 3+3 المقترحة سبيلا للحل السلمي لمشاكل وقضايا منطقة القوقاز.

وأشار وزير الدفاع الايراني إلى اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة وإنتهاء فترة القيود التسليحية المفروضة من قبل مجلس الأمن في اطار القرار 2231 ، في أكتوبر 2023، واعتبر الخطوة الجديدة للدول الأوروبية الثلاث (المانيا وفرنسا وبريطانيا) بشأن عدم إلغاء العقوبات الصاروخية انتهاكا واضحا لالتزامات أوروبا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وقال: البيان المغرض الصادر عن هذه الدول بزعم عدم امتثال إيران لالتزاماتها كذبة سياسية كبيرة ودليل واضح على عدم ثقة الشعب الايراني بها.

*وزير الدفاع الروسي: العلاقات مع ايران في مستوى عال واستراتيجي

من جانبه قيّم وزير الدفاع الروسي الفريق سيرغي شويغو، في اللقاء، العلاقات بين البلدين، الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية، بانها في مستوى عالٍ واستراتيجي.

وأكد على تحسين مستوى التعاون الاستراتيجي بين البلدين، واعتبر أن التفاعلات البناءة بين إيران وروسيا تخلق الاستقرار والأمن في المنطقة، مشددا على استمرار التعاون والتحرك في اتجاه نظام متعدد الأقطاب.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية أضاف وزير الدفاع الروسي: روسيا نشطة في القضايا الإقليمية وتعاون دولة كبيرة مثل إيران يمكن أن يساعد في أمن واستقرار المنطقة.

ورحب وزير الدفاع الروسي بصيغة 3+3 لحل قضايا منطقة القوقاز وأكد على حضور دول المنطقة وخاصة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأعرب عن دعمه لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالتطورات في القوقاز، وانتقد وجود وأنشطة دول من خارج المنطقة وشدد على الحلول الإقليمية بمشاركة دول المنطقة والاهتمام بالجوانب الثقافية والتاريخية وغير ذلك.

وشدد وزير الدفاع الروسي على استمرار التعاون الرباعي بين إيران وروسيا وتركيا وسوريا في غرب آسيا، فضلاً عن استخدام قدرات المنظمات الإقليمية مثل منظمة شنغهاي للتعاون، وأعلن عن عقد اجتماع لوزراء دفاع هذه الدول.

وفي هذا الاجتماع، استعرض الطرفان آخر تطورات التعاون الدفاعي الثنائي.