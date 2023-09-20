في خطوة تعمق العلاقة الاستراتيجية.. شويغو يحلّ ضيفاً بطهران ويطلع على عتادها الدفاعي

بعد استقباله شويغو، أشار اللواء باقري رئيس هئية الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكداً ان عهد العالم أحادي القطب قد انتهى، وأن بنية النظام الدولي تتجه نحو عالم متعدد الأقطاب، مشدداً على اهمية التعاون الامني بين ايران وروسيا.

كما اكد باقري ان التعاون طويل الأمد بين إيران وروسيا هو لصالح البلدين، ولهذا السبب فإن وثيقة التعاون طويل الأمد بين إيران وروسيا تجري صياغتها في الوقت الحاضر ولها أبعاد عسكرية ودفاعية قوية، ويمكن أن تكون منصة مناسبة لتطوير التعاون طويل الأمد بين البلدين.

وزير الدفاع الروسي اشار الى عزم روسيا تنفيذ مجموعة كاملة من الأنشطة المخطط لها على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. ومقللا من اهمية ضغوط العقوبات على روسيا وإيران وعدم جدواها في التاثير على التفاعل الروسي الإيراني الذي يصل إلى مستوىات جديدة.

شويغو اجتمع مع علي أكبر أحمديان، رئيس مجلس الأمن القومي في إيران، وشدد الجانبان في هذا اللقاء على ضرورة تعزيز العلاقات بين طهران وموسكو في المجالات كافة، ومكافحة الارهاب وعدم تدخل الدول الاخرى في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

كما اعتبر الطرفان تعزيز التعاون الاقليمي من أفضل السبل لتحقيق الأمن الجماعي من خلال الحلول المؤثرة لإنهاء التدخل الأجنبي في المنطقة.

وعلى هامش الزيارة زار وزير الدفاع الروسي أيضا قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري، حيث التقى بقائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، مطلعا أثناء عرض عسكري على الطائرات الإيرانية المسيرة والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي.

