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الدعم السريع يعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني في الخرطوم

الدعم السريع يعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني في الخرطوم
الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، يوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم.

العالم-السودان

وذكر بيان صادر عن قوات الدعم السريع، على حسابها بمنصة "إكس": "أسقطت قوات الدعم السريع اليوم، طائرة حربية تابعة لقوات الجيش السوداني، ظلت تقصف المدنيين وترمي فوق رؤوسهم البراميل المتفجرة والقنابل المحرم استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان".

وحذر حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، من سيناريوهات تقسيم السودان، كاشفا عن اتجاه لإعادة صياغة التفاوض بين الجيش وقوات الدعم السريع كحكومتين.

وتتواصل المعارك والاشتباكات في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع وسط تبادل الاتهامات بقصف المواقع المدنية، فيما يزداد الوضع الإنساني تعقيدا في مختلف مناطق البلاد.

هذا وتوجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الأربعاء، إلى نيويورك على رأس وفد للمشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل. كما سيشارك في اجتماعات رفيعة المستوى لبحث تعزيز التعاون المتعدد الأطراف حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية.

يذكر أن الاشتباكات في السودان اندلعت في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية التي يقودها عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع تحت قيادة محمد حمدان دقلو في مدن عدة لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها.

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الدعم السريع يعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني في الخرطوم

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