اعلام عراقي: إيران تعتزم مطالبة بغداد تسليمها مطلوبين من الجماعات الارهابية الكردية

العالم-العراق

وقالت المصادر لـ"المطلع"، إن:"طهران تعتزم الطلب من بغداد و اربيل بقائمة من الاسماء و الشخصيات المهمة داخل الجماعات الكردية لتسليمها لطهران لغرض محاكمتها".

و أشارت المصادر أن"طهران تعتبر هذه الشخصيات خططت ونفذت مجموعة من الاعمال المسلحة خلال السنوات الماضية مما اسفر عن استشهاد و اصابة في صفوف القوات المسلحة الايرانية و المدنيين على حد سواء معتبراً ان "هذه الشخصيات مقر عملها في اقليم كردستان العراق و على الحدود المشتركة بين البلدين و تتردد بين الحين و الاخر الى داخل العراق لتنظيم عملياتها".

وادعت المصادر أن "ايران سوف تسلم ملفات عشرات الاشخاص من القيادات و العناصر في الجماعات الارهابية الكرىية لغرض تقديمها و تسليمها الى الحكومة و القضاء العراقي وذلك لغرض استردادهم الى ايران و محاكتهم ."