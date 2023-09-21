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قصة المنزل المعجزة في درنة الليبية + فيديو

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

وسط الدمار والخراب الذي خلفته الفيضانات والسيول في ليبيا مشهد فريد لمنزل بقي صامدا وسط كل هذه المشاهد للدمار الهائل في مدينة درنة شرقي البلاد.

العالم ليبيا

المنزل الذي لفت الأنظار بعد كارثة السيول بقي وحيدا وسط المنازل المدمرة، ما أثار انتباه الكثيرين في مواقع التواصل حول العالم.

ما تم نقله عن شهود هو أن صاحب المنزل كان متكفلا برعاية عدد من الأيتام فيه معتبرين ذلك سببا من أسباب نجاة المنزل وسكانه.

حكاية المنزل الذي وصف بالمعجزة أعطت أملا لليبيين المنهكين بفعل الإعصار المدمر الذي ضرب البلاد وأودى بحياة الآلاف.

قصة المنزل المعجزة حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل.. لدينا هنا تعليق من "جوري" التي كتبت: المنزل الذي وجدوه أهل درنه وحيدا بين البيوت المنهارة دون أن ينهار من الإعصار المدمر. صاحبه مُتكفل بأيتام.

"مداوي المازني" بدوره علق: حفظ يونس في بطن الحوت العائم في ظلمة البحر والليل وحفظ محمد صلى الله عليه وسلم في الغار يقال إن هذا المنزل كان وسط المنازل التي غمرتها المياه في ليبيا وقد أنجاه الله ومن فيه.

أما "فراس الماسي" فكتب حول هذا الموضوع: صاحبه مُتكفل بأيتام.. ربنا يجازيه الخير، وربنا يحفظ أهلنا وأشقائنا في ليبيا من كل شر.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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