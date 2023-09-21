الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٥:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. الاف المزارعين العراقيين يهجرون أراضيهم بسبب الجفاف

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

تشهد محافظة البصرة جنوبي العراق أزمة زراعية حادة ضربت جميع مناطقها بعدما كانت ضمن قائمة المدن التي تغذي محافظات البلاد بعدد من المحاصيل. وانخفض معدل الزراعة في المدينة بنسبة ثمانين بالمائة بسبب الجفاف والتصحر وتنامي الصناعات النفطية في الأراضي الخصبة.

العالم - مراسلون

ذكريات مازالت عالقة بأذهان الفلاحين تحكي عن امجاد الزراعة عندما كانت البساتين في البصرة تنتج مختلف المحاصيل ، يقول المزارع شاكر محمود ان الالاف هجروا اراضيهم في ظل تعاقب موجات الجفاف واللسان الملحي ما جعل الانتاج الزراعي يتراجع الى درجة استيراد الاغذية والمنتجات كافة لتغطية الاستهلاك المحلي.

عوامل الجفاف والملوحة لم تكن وحدها السبب بخسارة البصرة الاف الدوانم من الاراضي الزراعية ، اذ يتحدث خبراء الزراعة عن اسباب اكثر تأثيرا وفي مقدمتها تنامي الصناعات النفطية على حساب البساتين المنتجة ومنع استغلال الاراضي الخصبة بوصفها محرمات بترولية .

وما يزيد المخاوف من ان تشهد البصرة نهاية حقبتها الزراعية هو حديث مديرية الزراعة في المحافظة عن انخفاض معدل الخطة الزراعية لموسم الصيف الحالي الى نحو ثمانية بالمئة مع خروج اكثر من تسعة الاف مزرعة عن الخدمة الى جانب ثلاثة الاف مزرعة تصارع البقاء .

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

العراق يبني جدارا على الحدود مع سورية بـ15 مليار دينار

العراق يعلن مسك نقاط حدودية مع إيران بعد اشتباكات مع جماعات مسلحة

الكويت تسلم العراق مذكرة احتجاج على ما جاء في حكم المحكمة الاتحادية العليا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بيت درنة المعجزة والمفاجأة الجديدة بانفجار مرفأ بيروت

الرئيس السوري وعقيلته يصلان الى خانجو على متن طائرة صينية خاصة

بالفيديو.. الاف المزارعين العراقيين يهجرون أراضيهم بسبب الجفاف

الرئيس الايراني يغادر نيويورك عائدا الى طهران

الرئيس الايراني: ليس لدى طهران أي مانع في استئناف العلاقات مع مصر

طهران ترد على البيان المشترك لوزراء خارجية اميركا ومجلس التعاون