بيت درنة المعجزة والمفاجأة الجديدة بانفجار مرفأ بيروت

العالم - هاشتاغ

01. وسط الدمار والخراب الذي خلفته الفيضانات والسيول في ليبيا مشهد فريد لمنزل بقي صامدا وسط كل هذه المشاهد للدمار الهائل في مدينة درنة شرقي البلاد.

المنزل الذي لفت الأنظار بعد كارثة السيول بقي وحيدا وسط المنازل المدمرة، ما أثار انتباه الكثيرين في مواقع التواصل حول العالم.

ما تم نقله عن شهود هو أن صاحب المنزل كان متكفلا برعاية عدد من الأيتام فيه معتبرين ذلك سببا من أسباب نجاة المنزل وسكانه.

حكاية المنزل الذي وصف بالمعجزة أعطت أملا لليبيين المنهكين بفعل الإعصار المدمر الذي ضرب البلاد وأودى بحياة الآلاف.

قصة المنزل المعجزة حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل.. لدينا هنا تعليق من "جوري" التي كتبت: المنزل الذي وجدوه أهل درنه وحيدا بين البيوت المنهارة دون أن ينهار من الإعصار المدمر. صاحبه مُتكفل بأيتام.

"مداوي المازني" بدوره علق: حفظ يونس في بطن الحوت العائم في ظلمة البحر والليل وحفظ محمد صلى الله عليه وسلم في الغار يقال إن هذا المنزل كان وسط المنازل التي غمرتها المياه في ليبيا وقد أنجاه الله ومن فيه.

أما "فراس الماسي" فكتب حول هذا الموضوع: صاحبه مُتكفل بأيتام.. ربنا يجازيه الخير، وربنا يحفظ أهلنا وأشقائنا في ليبيا من كل شر.

02. ثلاث سنوات مرت على انفجار مرفأ بيروت.. واليوم، مفاجأة مدوية حول خلفية الانفجار جاءت على لسان وزير الدفاع اللبناني السابق يعقوب الصراف.

الصراف كشف عن وثيقة خطرة تظهر موافقة السلطات حينها على إدخال نيترات الأمونيوم بصفتها متفجرات إلى مرفأ بيروت.

الوثيقة تكشف بحسب الكثيرين علم السلطات والمسؤولين اللبنانيين بوجود متفجرات خطرة في الشحنات التي أدخلت وانفجرت فيما بعد كما شاهد العالم.. ما كشفه الصراف أثار ردود أفعال كثيرة حيث خرجت مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن إدخال المتفجرات خاصة مع علمهم بمحتوياتها.

ما كشفه وزير الدفاع اللبناني السابق أثار تفاعلا واسعا بين الناشطين.. نبدأ مع "جعفر" الذي علق: كل كلام وزير الدفاع السابق يعقوب الصرّاف مرَّ مرور الكرام على الإعلام وعلى كل من يريد أن يعرف حقيقة انفجار مرفأ بيروت هؤلاء فقد يُريدون المتاجرة بدماء الضحايا

تعليق آخر من "سحر غدار" وفيه: ملاحظين الصمت الي مرافق وثائق وتصريحات الوزير يعقوب الصرّاف بخصوص تفجير مرفأ بيروت؟ تصريحاته ما بتخدم الأجندة ف منطمرها.. والإعلام غايب عن الوعي وعن قصد.

إلى هذا التعليق من "سليم" الذي كتب: الكيان الصهيوني سرب الهجوم الصاروخي على مرفأ بيروت.

03. جدل واسع أثارته حلقة لبرنامج الإعلامي المصري الشهير "عمرو أديب" الذي استضاف رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ.

في هذه الحلقة أعلن آل الشيخ تمديد عقد الإعلامي المصري مع مجموعة "إم بي سي" السعودية بمبلغ خيالي يجعله الإعلامي الأغلى في العالم العربي.

لكن طريقة إعلان آل الشيخ للخبر اعتبرها ناشطون مصريون إهانة لأديب نفسه وللشعب المصري، حيث اعتبر آل الشيخ أن أديب صناعة سعودية، في المقابل هناك من اعتبر أن تعبير آل الشيخ طبيعيا نظرا لأن عمرو أديب يعمل لدى "إم بي سي" منذ فترة طويلة.

ما دار في حلقة عمرو أديب كان موضوع نقاش وجدل في مواقع التواصل.. "محمد عمر" كتب في هذا السياق: اللي بيسمع بقول صناعة عليها العين إذا بتفتخرو أنكو عملتو واحد زي عمرو أديب يا شينكم هاد واحد ما يفتخر فيه.

"إيمي يوسف" بدورها كتبت: بالعكس عن نفسي اعتبرته بيهين مصر في شخص عمرو أديب.

في المقابل "إسلام محمد" أعرب عن قبوله لكلام آل الشيخ: أنا شايف كلامه طبيعي جدا، وقعدة عمرو أديب قدامه طبيعية جدا، ده مستشار ولي العهد مش زميل عمرو أديب مثلا لما إعلامي مصري بيقعد ادام عقيد سابق مش لواء حتى بيقعد بطريقة مهينة أكتر من دي.

04. نتائج الذكاء الاصطناعي بدأت تظهر.. أول رئيسة تنفيذية غير إنسانة لشركة.. حيث تم تعيين الروبوت "ميكا" رئيسة تنفيذية لشركة "ديكتادور" في بولندا.

ميكا تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل اتخاذ قراراتها.. فهي تقوم بتحليل عدد ضخم من البيانات إضافة للمعلومات والمعطيات المتعلقة بعملها.

المديرة الروبوت شرحت كيفية إدارتها للشركة واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحتها في مشهد أثار الكثير من التساؤلات حول هذا التطور السريع.

تعيين روبوت رئيسة تنفيذية عزز الشكوك حول مستقبل الإنسان في سوق العمل حيث بات الذكاء الإصطناعي يهدد مصير وظائف الناس حول العالم.

من التعليقات حول هذا الموضوع لدينا تعليق من "يحيى" وفيه: ميكا وأخواتها ستخرب على المذيعات أعمالهم في القنوات وفي الأفلام ويمكن تتزوج اللهم استر يا ستار من ميكا وأخواتها.

"سامر كرِنشو" كتبت: الذكاء الاصطناعي أصبح جامحا.. روبوت يشبه الإنسان كرئيس تنفيذي يدعى ميكا.. نعم، لقد قرأتم ذلك بشكل صحيح، فالروبوت هو الرئيس التنفيذي.

اخيرا مع "ستيفانيا" التي توجهت إلى الروبوت ميكا وقالت: حسنا، مرحبا بكِ في حياة الشركات.

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