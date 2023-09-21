الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣
١٠:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو مراسل العالم يكشف ..

ما هي رسائل الاستعراض العكسري بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر في صنعاء؟

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم ان الاستعراض العسكري الذي قامت به صنعاء بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الـ21 من سبتمبر والكشف عن المنظومات العسكرية كاسلحة استراتيجية متطورة والمنظومات الهجومية والدفاعية متعددة كلها تؤكد ما باتت عليه القوات والمنظومة العسكرية لصنعاء رغم سنوات الحرب والحصار.

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا الى ان هذا العرض العسكري يترافق مع التفوق الميداني والعسكري لصنعاء خلال الحرب، حيث باتت صنعاء تفرض معادلاتها عسكريا وسياسيا وذلك وسط تطورات المشهد السياسي والمفاوضات الجارية، علما بان العديد من المصادر اكدت ان مطالب صنعاء تقترب اكثر من التحقيق وفق الاهداف المرسومة.

واوضح ان قيادات ثورة الـ 21 من سبتمبر يؤكدون ان هذه الانجازات العسكرية هي من اهم الانجازات للثورة والتي كانت سببا هاما لاسقاط الوصاية عن اليمن والتحرر من التباعية للخارج والارتهان للخارج، بالاضافة للانجازات العسكرية هناك رؤية واضحة لقيادات الثورة وصنعاء على المستوى السياسي والاقتصادي التي يسعون لتحقيقها.

وبين مراسلنا ان هذ الفاعلية تحمل اكثر من رسالة ، اولا تقديم رسائل انه من بات الطرف الاقوى في اليمن خلال سنوات الحرب وهذه الازمة اليمنية، ورسالة لاي دول معادية ولدول العدوان بحجم القوة والقدرة العسكرية وبناء الجيش الوطني اليمني القوي، بالاضافة الى رسائل خاصة بالتحركات الاجنبية في اليمن.

واكد ان خلال الاستعراض العسكري كان هناك حيز كبير للمنظومات الدفاعية والهجومية البحرية وهو ما بعث برسائل من قبل قيادات صنعاء لاي تحركات اجنبية في المياة الاقليمية والبحر الاحمر تحديدا.

هذا وكشفت صنعاء عن ترسانة من الأسلحة المتطورة والاستراتيجية الجديدة خلال استعراض عسكري هو الأضخم بمناسبة العيد التاسع لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر.

وكشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن أربع وخمسين مدرعة من نوع هاني محلية الصنع؛ فضلا عن نماذج من الأسلحة الخاصة في القوة البحرية من زوارق وصواريخ وألغام.

وتم استعراض مزايا الأسلحة الجديدة، وعلى رأسها زورق 'نذير'، وصاروخ 'سجيل' الذي يمكنه ضرب أي هدف في البحر الأحمر بمدى مئة وثمانين كيلومترا. كما ازيح الستار عن طائرة وعيد اثنين المسيرة الهجومية، ورادار شفق، ومنظومة أفق التكتيكية.

المزيد بالفيديو المرفق..

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

شاهد.. موقف قيادة صنعاء بعد عودة وفدها من الرياض

السعودية ترحب بالنتائج الإيجابية لمفاوضات السلام مع أنصار الله

الأمم المتحدة تعتزم تقليص المساعدات الإنسانية لليمن بدءاً من نهاية سبتمبر الجاري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الدفاع اليمني: لا سلام دون إنهاء العدوان ورفع الحصار

شاهد.. هكذا تم استقبال الرئيس السوري وعقيلته في الصين

المنتخب الإيراني للكرة الطائرة الشاطئية "1" يفوز على نظيره العماني

قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذ عملية دهس+فيديو

بالفيديو.. كييف تحذر من أشهر صعبة قادمة .. ما السبب؟

اليوم الخميس.. ترقبوا كلمة السيد الحوثي بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر