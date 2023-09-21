ما هي رسائل الاستعراض العكسري بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر في صنعاء؟

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا الى ان هذا العرض العسكري يترافق مع التفوق الميداني والعسكري لصنعاء خلال الحرب، حيث باتت صنعاء تفرض معادلاتها عسكريا وسياسيا وذلك وسط تطورات المشهد السياسي والمفاوضات الجارية، علما بان العديد من المصادر اكدت ان مطالب صنعاء تقترب اكثر من التحقيق وفق الاهداف المرسومة.

واوضح ان قيادات ثورة الـ 21 من سبتمبر يؤكدون ان هذه الانجازات العسكرية هي من اهم الانجازات للثورة والتي كانت سببا هاما لاسقاط الوصاية عن اليمن والتحرر من التباعية للخارج والارتهان للخارج، بالاضافة للانجازات العسكرية هناك رؤية واضحة لقيادات الثورة وصنعاء على المستوى السياسي والاقتصادي التي يسعون لتحقيقها.

وبين مراسلنا ان هذ الفاعلية تحمل اكثر من رسالة ، اولا تقديم رسائل انه من بات الطرف الاقوى في اليمن خلال سنوات الحرب وهذه الازمة اليمنية، ورسالة لاي دول معادية ولدول العدوان بحجم القوة والقدرة العسكرية وبناء الجيش الوطني اليمني القوي، بالاضافة الى رسائل خاصة بالتحركات الاجنبية في اليمن.

واكد ان خلال الاستعراض العسكري كان هناك حيز كبير للمنظومات الدفاعية والهجومية البحرية وهو ما بعث برسائل من قبل قيادات صنعاء لاي تحركات اجنبية في المياة الاقليمية والبحر الاحمر تحديدا.

هذا وكشفت صنعاء عن ترسانة من الأسلحة المتطورة والاستراتيجية الجديدة خلال استعراض عسكري هو الأضخم بمناسبة العيد التاسع لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر.



وكشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن أربع وخمسين مدرعة من نوع هاني محلية الصنع؛ فضلا عن نماذج من الأسلحة الخاصة في القوة البحرية من زوارق وصواريخ وألغام.

وتم استعراض مزايا الأسلحة الجديدة، وعلى رأسها زورق 'نذير'، وصاروخ 'سجيل' الذي يمكنه ضرب أي هدف في البحر الأحمر بمدى مئة وثمانين كيلومترا. كما ازيح الستار عن طائرة وعيد اثنين المسيرة الهجومية، ورادار شفق، ومنظومة أفق التكتيكية.

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