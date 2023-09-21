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شاهد/الطائرة الصينية الخاصة التي نقلت الرئيس السوري الى خانجو

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن الصين أرسلت طائرة رئاسية خاصة إلى دمشق لنقل الرئيس السوري بشار الأسد والوفد المرافق له إلى الصين.

العالم- اسيا والباسيفيك

وأظهرت لقطات نشرتها الصحيفة، لحظة وصول الطائرة إلى مطار خانجو في الصين.

وقالت الصحيفة السورية إن إرسال طائرة رئاسية خاصة يكشف مدى الاهتمام الذي توليه بكين لهذه الزيارة وللقاء القمة الذي سيجمع الرئيسين في هذه المدينة الواقعة أقصى شرق الصين في مقاطعة شيشانغ.

وأعلنت الرئاسة السورية قبل أيام أنه تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني، يقوم الأسد والسيدة الأولى بزيارة إلى الصين الخميس، على أن يتم عقد قمة سورية - صينية.

كما تشمل الزيارة عددا من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الأسد وعقيلته في مدينة هانغتشو والعاصمة بكين. ويرافق الأسد وفد سياسي واقتصادي.

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شاهد/الطائرة الصينية الخاصة التي نقلت الرئيس السوري الى خانجو شاهد/الطائرة الصينية الخاصة التي نقلت الرئيس السوري الى خانجو شاهد/الطائرة الصينية الخاصة التي نقلت الرئيس السوري الى خانجو شاهد/الطائرة الصينية الخاصة التي نقلت الرئيس السوري الى خانجو شاهد/الطائرة الصينية الخاصة التي نقلت الرئيس السوري الى خانجو

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