الاحتلال يعلن تنفيذه اعتداء على ريف دمشق بسورية

العالم-سوريا

ادعت مصادر عبرية، اليوم الخميس، بان طائرة مسيّرة "إسرائيليّة" نفّذت هجوما في بلدة بيت جن، ما أدى إلى استشهاد شابين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية.



وبحسب وكالة "شهاب" فقد قالت لمصادر بأن طائرة مسيرة استهدفت بصاروخ دراجة نارية على مقربة من بلدة بيت جن أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي قرب خط وقف إطلاق النار ومثلث الحدود السورية الفلسطينية اللبنانية.



بدوره، ذكر تقرير ما يسمى بالمرصد السوري قبل أيام، أن الاحتلال نفذ 28 عملية استهداف لمواقع في الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري.



وكان وزير حرب الاحتلال، يوآف غالانت، قد ألمح في الرابع عشر من الشهر الجاري، إلى مسؤولية "تل أبيب" عن الهجمات التي تعرضت لها مواقع على امتداد الساحل السوري وفي محافظة حماة، قبل ذلك بيوم؛ والتي أسفرت عن استشهاد عسكريين اثنين على الأقل في الجيش السوري، وإصابة آخرين.





