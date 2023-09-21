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شاهد/ لحظة طرد السفير الإسرائيلي من الأمم المتحدة خلال خطاب الرئيس الإيراني

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

قام عناصر الأمن في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، بإخراج السفير الإسرائيلي جلعاد أردان من قاعة الجمعية العامة، خلال إلقاء الرئيس الإيراني، اية الله إبراهيم رئيسي، كلمة أمام الحاضرين.

العالم- منوعات

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات لعناصر الأمن وهم يسحبون السفير الإسرائيلي إلى خارج القاعة بعد أن أراد ايجاد خلل في كلمة الرئيس الإيراني اثناء القاءه خطابا أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة .

وفور خروجه من قاعة المناقشات العامة، أوقف عناصر الأمن في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك السفير الإسرائيلي. ليتمّ احتجازه عدّة دقائق، قبل إطلاق سراحه.

وفي السياق، وجه أردان انتقادات للأمم المتحدة بسبب "السماح للرئيس الإيراني بمخاطبة الجمعية العامة"، بحسب تعبيره.

ودعا الرئيس الإيراني في خطابه أمام الجمعية العامة “لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، والاعتراف بها دولةً مستقلة”. إلى جانب انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية والسورية المحتلة.

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