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البرهان يدعو المجتمع الدولي لتصنيف الدعم السريع جماعة إرهابية

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

ألقى قائدا طرفي الصراع في السودان بخطابين متباينين أمام جمعية الأمم المتحدة. وفيما دعا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى تصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية أبدى قائدها محمد حمدان دقلو الاستعداد التام لوقف إطلاق النار.

العالم - خاص بالعالم

رسالة مسجلة وخطاب مباشر لطرفي الصراع في السودان، كانا صوتين لهذا البلد المتناحر الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.. رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ومن على منبر الجمعية حذر من تمدد نطاق الحرب الدائرة في بلاده، داعيا المجتمع الدولي إلى تصنيف قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها جماعات إرهابية والتعامل الحاسم مع من يدعمها من خارج حدود السودان. وأكد البرهان التزام الجيش السوداني بالانسحاب من السياسة في إطار الانتقال إلى حكم مدني.
وبالتزامن مع كلمة البرهان، ظهر قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي عبر نشر تسجيل مصور له موجه للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقال دقلو إن الدعم السريع على استعداد تام لوقف إطلاق النار والدخول في محادثات سياسية شاملة لإنهاء الصراع المستمر منذ خمسة أشهر، مشيرا إلى أنه سعى لمنع القتال من خلال الاتصال بقائد الجيش السوداني والمبعوث الأممي ولكن دون جدوى .
وفيما اتفق الجانبان فقط على الرغبة في وقف الحرب والاقتتال، تعثرت أكثر من مبادرة دولية من أفريقيا والشرق الأوسط والسعودية والولايات المتحدة توسطت للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان..
وتبادل الطرفان البرهان ودقلو الاتهامات بالمسؤولية عن إطلاق شرارة الحرب التي بدأت منتصف أبريل نيسان في الخرطوم وانتقلت إلى مناطق أخرى من البلاد بما في ذلك دارفور في الغرب، مما أدى إلى مقتل نحو سبعة آلاف وخمسمئة شخص، في حصيلة يرجّح أن تكون أقلّ بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.

واضطر نحو سبعة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار وخصوصاً مصر وتشاد.هذا فضلا أثارة مخاوف من زعزعة استقرار المنطقة.

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