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بدء العام الدراسي الجديد في إیران بحضور رئيس الجمهورية

بدء العام الدراسي الجديد في إیران بحضور رئيس الجمهورية
السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أقيمت مراسم بدء العام الدراسي في مدرسة الشهيد أمير كامندي في بهارستان بحضور الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي .

العالم - ايران

وقام رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي ووزير التربية والتعليم بقرع الجرس ايذانا ببدء العام الدراسي في مدرسة الشهيد أمير كماندي في مدينة بهارستان.

وقال رئيس الجمهورية في هذه المراسم، إن أهمية التعليم تكمن في بناء الكوادر الانسانية والهوية. المستقبل بيد من تربيتهم في قطاع التعليم اليوم، فالجيل الذي سيتولى ادارة البلاد في المستقبل يجري تضيرهم في هذه المدارس. وإنجاز هذه المهمة رهن بأيادي المدراء والمعلمين الكفوئين . المعلم هو الشخصية التي يتخذها الطفل قدوة، فهو نموذج علمي ونموذج عملي في آن واحد.

واشار إلى أن "أهمية مكانة المعلم والتعليم مهمة جداً"، وتابع : وظيفة الأنبياء والآباء هي التعليم. يجب أن يعرف المعلمون قيمتهم في منصب التعليم. مكانتهم عالية. وعليهم أن يحافظوا هم أنفسهم على هذه الكمكانة، وعلى الآخرين أيضا أن ينتبهوا إلى هذه المكانة. يهتم الأطفال أيضًا بمعلميهم. من المهم جدا ايضا النهوض بمستوى العلم والمعرفة لدى المعلمين. يجب على المعلمين تحسين مكانتهم في هذه الأمور بحيث يكونون دائما قدوة للطلاب.

واضاف السيد رئيسي: لقد شددت العام الماضي على زيادة الإنتاجية في التعليم، وهذا العام سأؤكد على ذلك ونطلب من المدراء والمعلمين العمل الجاد لرفع المستوى الأكاديمي للطلبة.

وأكد: عدم اتخاذ الامتحانات المدرسية معياراً لرفع المستوى الدراسي.

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