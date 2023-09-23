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المجلس العسكري بالنيجر یتهم غوتيريش بالتواطئ مع فرنسا ضده

المجلس العسكري بالنيجر یتهم غوتيريش بالتواطئ مع فرنسا ضده
السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

إتهم المجلس العسكري في النيجر، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ،بـالتواطؤ مع فرنسا و "ايكواس"،في عرقلة ومنع مشاركة الممثل النيجري، بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

العالم - افريقيا

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر، أمادو عبد الرحمن، على أثير قناة" آر تي إن " التلفزيونية، إن "الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتواطؤ مع فرنسا ورؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، لم ينفذ مهمته من خلال منع النيجر من المشاركة في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأدان العسكريون الذين يتولون السلطة في النيجر بشدة قرار الأمين العام للأمم المتحدة ، ووصفوه بالتصرفات الغادرة الصادرة منه لــتدخل في الشؤون الداخلية للدولة.

وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي، أحداث الأسبوع رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يجتمع رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية من جميع أنحاء العالم.

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