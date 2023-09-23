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قطاع النفط الايراني يسجل نموا بنسبة 368 بالمئة

قطاع النفط الايراني يسجل نموا بنسبة 368 بالمئة
السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

أظهرت بيانات رسمية تسجيل قطاع النفط الايراني نموا بنسبة تخطت 368 بالمئة في الربع الاول من السنة المالية الجارية المنتهي 20 يونيو/حزيران 2023 قياسا بالفترة المناظرة السابقة 2022.

العالم - ایران

وأشارت البيانات التي تابعتها "فارس" اليوم السبت، أن قطاع النفط الايراني إستحوذ على نسبة تخطت 24 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المحقق في الربع الاول.

وأوضحت أن زيادة الانتاج النفطي وصادراته قد أثرت ايجاباً على المؤشرات الاقتصادية، وبحسب بيانات المركزي الايراني فان النمو الاقتصادي للبلاد قد بلغ نسبة 6.2 بالمئة باحتساب النفط و5.2 بالمئة بدونه بالفترة المذكورة.

وأضافت أن النمو الفصلي للناتج المحلي الاجمالي الايراني تضاف بواقع 3 مرات عن الربع الاول 2022.

وكان وزير النفط جواد أوجي قد صرح في وقت سابق أن ايران باتت تصدر النفط لاي وجهة في العالم، وأن مستوى الانتاج صعد من نحو 2.3 مليون برميل يوميا في بداية عهد الحكومة الحالية ( بدأت مهامها 20 اغسطس/آب 2021) الى 3.3 مليون برميل يوميا بزيادة 43 بالمئة.

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قطاع النفط الايراني يسجل نموا بنسبة 368 بالمئة

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