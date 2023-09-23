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تظاهرات ضد نتنياهو و جرائم حكومته تتواصل في نيويورك

تظاهرات ضد نتنياهو و جرائم حكومته تتواصل في نيويورك
السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

تجددت التظاهرات، التي دعت اليها مؤسسات يهودية في امريكا، أمام مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في نيويورك، بعضها رفضا للإصلاحات القضائية في كيان الاحتلال، والأخرى ضد ممارسات وجرائم حكومته اليمنية ضد الشعب الفلسطيني.

العالم-الاحتلال

وشارك المئات من الإسرائيليين واليهود ونشطاء السلام في التظاهرات، التي تتواصل منذ اليوم الأول لوصوله الى نيويورك، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونشر المشاركون صورا وملصقات ضد زيارة نتيناهو، وأنه غير مرحب به، ولافتات باستخدام الليزر على مبنى الامم المتحدة، دعت الى عدم تصديق أكاذيبه، وبعضهم رفع العلم الفلسطيني واليافطات المنددة بالجرائم الاسرائيلية، ودعوا الى محاسبة حكومة نتنياهو على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن عشرات الحاخامات اليهود تظاهروا أثناء إلقاء نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة، واحتجاجا على اجتماعه مع الرئيس الأميركي جو بادين، ومع "الزعماء اليهود الأمريكيين".

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