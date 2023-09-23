بالصور.. الأقمار الصناعية تفضح تحركات أمريكية مريبة في سوريا

العالم - الأميركيتان

ويعتبر حقل كونيكو للغاز الذي تبلغ مساحته 100 هكتار،أكبر حقل للغاز في سوريا،ويقع على بعد 13 كيلومتراً شرق دير الزور وتحتله حاليا القوات الأمريكية.

في حين يقع حقلا النفط الكبيران العمر والتنك على بعد 38 و66 كيلومترا من هذا الحقل على التوالي.

وأفادت وكالة تسنيم انه بحسب ما يمكن رؤيته في صور الأقمار الصناعية، فمنذ حوالي عامين، تزايد بناء العديد من المنشآت العسكرية في حقل غاز كونيكو، بما في ذلك بناء جدار دفاعي (4 كم) حول هذه المنطقة وإنشاء مقرات ومواقع عسكرية عديدة في الجزء الشمالي والأوسط من هذا الحقل الغازي.

بالإضافة إلى ذلك، تم منذ بداية العام الماضي (2022) إنشاء مركز للتحكم بمنطاد للرصد في هذا الحقل الغازي، والذي يراقب المنطقة من ارتفاع 4000 متر فوق سطح الأرض (صور حديثة عبر الأقمار الصناعية لحظة تصوير المنطاد على ارتفاع 1200 متر فوق سطح الأرض).

والوظيفة الأساسية لبالونات المراقبة هذه هي تصوير ورصد المناطق المحيطة بها، وإجراء اتصالات آمنة، فضلا عن الحرب الإلكترونية والأنشطة المضادة للطائرات المسيرة.

وبحسب هذه الصور، يبدو أنه قد تم إنشاء 6 مناطق عسكرية ضمن مساحة 100 هكتار من حقل كونيكو، ويتغير موقعها وترتيبها من وقت لآخر.

هذا والجدير بالذكر إن شركات أميركية خاصة، باعتبارها مشغلة لأقمار الاستشعار عن بعد، تلتقط صورا لهذه المنطقة بشكل شبه دائم، وعلى الأقل مرة واحدة في الأسبوع.

آخر صورة عبر غوغل لهذه المنطقة تعود إلى 23/7/2022 وآخر صورة عبر القمر الصناعي تعود إلى بداية أغسطس من العام 2022.

..جزء من حقل غاز كونيكو/صورة أقمار صناعية من بداية شهر أغسطس 2022.

وتمثل الخطوط الصفراء الجدران الدفاعية التي تم إنشاؤها حديثاً في العامين الأخيرين، والمناطق الحمراء الداكنة تمثل المناطق العسكرية التي تم إنشاؤها في العامين الماضيين، وتمثل المنطقة الخضراء قسم مركز بالونات المراقبة.

..الجزء الشمالي من حقل غاز كونيكو/أقمار صناعية تعود إلى 23 يوليو 2022.

.. للجزء الشمالي من حقل غاز كونيكو/صورة أقمار صناعية من بداية شهر أغسطس 2022.

المنطقة الصفراء توضح المناطق التي تم توسيعها خلال العام الماضي.

...صورة أقمار صناعية من بداية شهر أغسطس 2022 للجزء الأوسط من حقل غاز كونيكو

الخطوط الصفراء توضح الجدران الدفاعية التي تم إنشاؤها حديثا في العامين الماضيين، والمناطق الحمراء الداكنة توضح المواقع العسكرية التي تم إنشاؤها في العامين الماضيين، والمنطقة الخضراء لمنطقة مركز بالونات المراقبة، يمكن أيضا رؤية بالون المراقبة على الجانب الأيمن من هذا المركز.