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استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية المالديف

استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية المالديف
السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

قررت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية المالديف، الجمعة، استئناف العلاقات الدبلوماسية تماشيا مع مصالح شعبيهما.

العالم - ايران

و عقب اللقاء الذي تم يوم الجمعة، (22 سبتمبر 2023) بين حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية و أحمد خليل وزير خارجية جمهورية المالديف على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية المالديف، على قرار البلدين استئناف العلاقات الدبلوماسية تماشيا مع مصالح ومثل شعبيهما.

واتفقت الحكومتان على تعزيز العلاقات الودية الثنائية على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمصالح المشتركة والتعايش السلمي.

وقرر البلدان تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك الاستثمار والتجارة والزيارات والاتصالات بين الشعبين والعلوم والابتكارات التكنولوجية.

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