رسائل ودلالات العرض العسكري المهيب في صنعاء

العالم – المشهد اليمني

وقد شارك في العرض مختلف وحدات القوات المسلحة اليمنية. كما شهد العرض الذي أقيم في ميدان السبعين بحضور قيادات الدولة، الكشف عن ترسانة من الأسلحة الاستراتيجية المتطورة التي دخلت الخدمة مؤخرا.

وكشف هذا المشهد حجم التحول العسكري في اليمن خلال تسع سنوات واجهت فيه صنعاء أشرس حرب في تاريخها.



الى ذلك، توسعت الخلافات بين فصائل ومليشيات قوى العدوان على اليمن، حيث شن عيدروس الزبيدي عضو مايسمى بالمجلس الرئاسي التابع للعدوان هجوما ضمنيا على السعودية.

وقال الزبيدي إن المجلس الرئاسي لا يعلم عن المفاوضات بين صنعاء والرياض شيئا ، وانهم يسمعون فقط الاخبار من خلال الاعلام، كما قال ان السعودية همشتهم، وانه بقي في الرياض لايام ولكن لم يقابله اي مسؤول سعودي.

كما تستعد العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى لإحياء المولد النبوي الشريف، حيث يقام مهرجان الرسول الأعظم على مدى ستة أيام، ويضم عددا من الفعاليات والأمسيات الإنشادية بمشاركة المنشدين والشعراء، وفرق من المتسابقين في مجال الشعر والإنشاد. كاميرا العالم رصدت هذه الأجواء.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول دلالات ورسائل هذا العرض العسكري؟ وما هي دلالاته في هذا التوقيت؟ وماهي خلفيات تصريحات عيدروس الزبيدي؟ وماذا يعني عرض هذه القوة في ظل الهدنة و توقف الحرب؟ وما هي رسائل هذا العرض بعد تسع سنوات من الحرب والعدوان؟ وما هو مستوى اليمن عسكريا اليوم بعد هذه الحرب؟

كما يبحث البرنامج في الرسائل ايضا للداخل في اطار هذه العرض العسكري؟وماذا عن تصريحات العليمي في الامم المتحدة وكيف تقرأ؟ وكذلك تصريحات عيدروس الزبيدي واعترافه بانهم ليسوا جزء من المفاوضات التي تحصل اليوم؟ وماهي اهداف الزبيدي من خلال مهاجمته ضمنيا السعودية؟ وما هو موقف الامارات؟ وكيفية قراءة ايضا تصريحات ولى العهد السعودي محمد بن سلمان الاخيرة حول السلام في اليمن؟

وأكد فهمي اليوسفي نائب وزير الاعلام اليمني أن العرض العسكري قد حمل أكثر من رسالة ومن ضمن الرسائل التي حملها رسالة موجهة للامريكان على اعتبار ان استمرار توافد الاساطيل العسكرية الامريكية والبريطانية الى البحر الاحمر، وجهت صنعاء رسالة" باننا نحن اليوم جاهزون من اجل الرد ولن نظل صامتين في كل ما يتعلق بانتهاك السيادة البحرية لليمن من قبل الكوكتيل الغربي للناتو".

ضيوف البرنامج:

-الاعلامي اليمني من بيروت محمد الزبيدي

-فهمي اليوسفي نائب وزير الاعلام اليمني

التفاصيل في الفيديو المرفق ...