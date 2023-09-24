أمير عبد اللهيان: أمريكا اللاتينية تزخر بالفرص الجديرة بالاهتمام

العالم - ايران

‏وقال حسين أميرعبداللهيان على شبكة X الاجتماعية بخصوص اللقاء مع وزير الخارجية البرازيلي: لقد عقدت اجتماعاً بناءا في نيويورك مع السيد ماورو فييرا، وزير الخارجية البرازيلي، وشكرت البرازيل على دعم عضوية إيران في بريكس.

وأضاف: ان أمريكا اللاتينية تزخر بالفرص الجديرة بالاهتمام .

وقال أمير عبد اللهيان: بعد مرور 120 عاما على بلورة العلاقات بين البلدين، لا تزال هناك فرص مختلفة لتطوير التعاون في إطار سياسة خارجية متوازنة.

مباحثات بين وزيري خارجية إيران ونيكاراغوا في نيويورك

كما التقى وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونيكاراغوا على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى البحث خلال اللقاء بين وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره النيكاراغوي دينيس مونكادا، في نيويورك السبت، حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الراي حول اهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجاء اللقاء ضمن سلسلة لقاءات ومحادثات وزير الخارجية الايراني مع وزراء الخارجية من مختلف دول العالم على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، في سياق البحث في تعزيز التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.