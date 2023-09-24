تشييع الشهيدين "أبو علي" و "أبو دغش" في طولكرم

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" انطلق موكب التشييع من مستشفى “ثابت ثابت” الحكومي إلى منزلي الشهيدين في مخيم نور شمس، قبل أداء الصلاة على جثمانيهما بمسجد ومواراتهما الثرى في مقبرة الشهداء.

وشارك في تشييع الشهيدين مقاومون من كتائب القسام، فيما لف جثمان الشهيد القسامي أسيد أبو علي، براية حركة حماس ووضعت على رأسه عصبة القسام.

وردد المشيعون هتافات للمقاومة وكتائب القسام، ودعوات للثأر من الاحتلال وتنفيذ مزيد من العمليات.

ونعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الشهيد أسيد فرحان أبو علي الذي ارتقى بعد اشتباك مسلح في مخيم نور شمس بطولكرم، فجر اليوم الأحد، كاشفة أنه أحد مجاهديها.

وقالت الكتائب، في بيان لها، ظهر اليوم الأحد، إن الشهيد أسيد أبو علي، ارتقى بعد اشتباكٍ مسلح خاضه رفقة إخوانه المجاهدين مع قوات العدو المتوغلة في مخيم نور شمس بطولكرم فجر اليوم الأحد.

وبينت أن “مجاهديها تصدوا رفقة إخوانهم في فصائل المقاومة لقوات العدوّ وخاضوا معها اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة، وقد اعترف العدوّ بإصابة أحد جنوده بجراح”.

ونعت القسام كذلك الشهيد البطل عبد الرحمن سليمان أبو دغش، مؤكدة أن مخيم نور شمس وكل مخيمات الضفة ستكون عنوانا للصمود والتحدي في مواجهة صلف الاحتلال وعنجهيته، وستبقى عصية على قواته المهزومة.