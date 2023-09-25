ببرونزية نعمت زادة.. سيدات ايران يواصلن حصاد الميداليات

العالم - ايران

واستمرارا لمسابقة التايكوندو التي تقام بمشاركة 223 لاعبا في مدينة هانغتشو الصينية، اقيمت اليوم الاثنين منافسات وزن ناقص 49 كلغ للسيدات، حيث حصدت نعمت زاده الميدالية البرونزية اثر خسارتها امام منافستها بطلة العالم واسيا الصينية "غينغ غو" في الدور نصف النهائي.

وكانت نعمت زادة قد واجهت منافسة فلبينية في الجولة الثامنة في منافسات وزن تحت 49 كلغ للسيدات وفازت عليها بنتيجة ( 0-2).

كما فازت نعمت زاده على منافستها الكازاخستانية بنتيجة ( 0-2) في دور ربع النهائي وتأهلت الى الدور نصف النهائي.

ويقود المنتخب الايراني للسيدات "مينو مداح " و "مهروز ساعي ".