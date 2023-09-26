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خلال 24 ساعة الأخيرة.. 10 عمليات مقاومة بالضفة والقدس

خلال 24 ساعة الأخيرة.. 10 عمليات مقاومة بالضفة والقدس
الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

العالم - فلسطين المحتلة

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" 10 عمليات مقاومة بالضفة والقدس، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، ومواجهات في 3 مناطق متفرقة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في حاجز "الحمرا" قرب أريحا، واستهدفوا قوات الاحتلال بالرصاص في حاجز بيت فوريك في نابلس.

كما أطلق المقاومون النار صوب قوات الاحتلال قرب بلدة عزون في قلقيلية، وألقوا عبوة ناسفة على موقع عسكري لقوات الاحتلال في بيت أمر بالخليل.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة وأحرقوا آلية عسكرية لقوات الاحتلال خلال اقتحام جلبون في جنين، كما اندلعت مواجهات رشق خلالها الشباب قوات الاحتلال بالحجارة.

واندلعت مواجهات في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة ألقى خلالها الشباب الثائر المفرقعات النارية والحجارة صوب قوات الاحتلال.

وشهدت بلدة بيت أمر شمال الخليل اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال، ألقوا خلالها الحجارة.

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