شاهد.. هكذا ظهر الوجه الآخر للرياضة في الدور الهولندي

العالم - هاشتاغ

ورمت جماهير نادي أجاكس ألعابا نارية على أرض الملعب بعد أن تأخر فريقها بنتيجة ثلاثة لصفر أمام ضيفه فينورد. الأمور تطورت إلى أعمال شغب ما دفع بحكم المباراة إلى إيقافها لعدم القدرة على إكمالها في هذه الظروف، أعمال الشغب انتقلت إلى خارج الملعب حيث اندلعت اشتباكات بين الجماهير وقوات الشرطة في مشهد لا يمت الى الرياضة بأية صلة.

وتفاعلت مواقع التواصل مع أعمال الشغب التاي حصلت في مباراة اجاكس وفينورد حيث كتب "جاي ويس" كتب مغردا: "هذا ليس جديدا كنت في مباراة بين أياكس وأيندهوفن في عام2005 أو 2006. لم يكن هناك أي ألعاب نارية لكن شرطة مكافحة الشغب كانت في حالة تأهب قصوى مع انطلاق المباراة حتى تتمكن من فصل المشجعين المتجهين إلى رصيف القطار".

جاء في حساب "شيخ" حول هذا الموضوع: "هذا ما يجب أن تفعله قاعدتنا الجماهيرية وخاصة إذا كنتم تريدون حقًا إخراج هؤلاء المالكين، فأنا أقترح عليكم إما الانتظار في الخارج والمقاطعة حتى لا تتسبب في أعمال شغب مثل أياكس".



كما |أثرت هذه الاحداث على مشجعي الفرق الاخرى في اوروبا حيث كتب "مايكل" وهو مشجع لفريق مانشستر يونايتد مغردا: "إذا أردنا جميعًا أن يغادر هؤلاء الملاك مانشستر يونايتد، فعليكم أن تقوموا بأعمال شغب مثلما فعلت جماهير أياكس، وإذا لزم الأمر أكبر وليس مجرد حمل لافتة تقول ارحلوا".

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..