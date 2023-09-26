انسحاب ملاكم سوري بدورة الألعاب الآسيوية بسبب حكم صهيوني

العالم - سوريا

وقدم المدرب محمد غصون اعتراضاً للجنة الحكام، ولكن الإصرار على بقاء هوية القضاة على حالها دفع الملاكم لعدم الصعود إلى الحلقة وأعلن الحكم فوز البحريني لابتبوف.

عضو اللجنة الدولية للحكام في الاتحاد الدولي للملاكمة كامل شبيب أوضح أن الاتحاد الدولي يؤكد دائماً على عدم تكليف أي قاض أو حكم حلقة في أي دورة دولية من دولة معادية أو صديقة بحكم الجوار.

وسيبدأ الملاكم أحمد غصون منافساته بالدورة من خلال مواجهة الكوري الجنوبي كيم جنجيا يوم الجمعة القادم.

وتشارك سوريا في الدورة بمسابقات الفروسية والملاكمة والمصارعة وألعاب القوى، ففي منافسات ألعاب القوى يمثلها مجد الدين غزال بالوثب العالي وفي المصارعة عمر صارم وينال برازي، وفي الفروسية الفارسان أحمد حمشو وعمرو حمشو.

وكان الرباع الأولمبي معن أسعد انسحب عن المشاركة بمنافسات رفع الأثقال في الدورة بسبب الإصابة وقدم البطل اعتذاراً رسمياً أمس من خلال اتحاد رفع الأثقال للجنة الأولمبية السورية عن المشاركة في الدورة، علماً أن بطلنا معن أسعد حضر بطولة العالم في السعودية مؤخراً دون أن يشارك في منافساتها بسبب آلام في الكتف.