الأرمن ينزحون من قرة باغ وموسكو وواشنطن تتبادلان الإتهام

العالم - خاص بالعالم

الهجوم الخاطف لاذربيجان على اقليم ناغورني قره باغ وسيطرتها على الاقليم لم يكن نهاية الازمة بين باكو ويريفان حيث اعقبته ازمة اخرى تتمثل في نزوح الالاف من الارمن نحو ارمينيا خوفا من تطهير عرقي كما يقولون.. الامر الذي تنفيه اذربيجان.



وقد أفادت أرمينيا أن نحو 14 ألف لاجئ وصلوا من الإقليم الذي سيطرت عليه أذربيجان الأسبوع الماضي. وتعهدت الحكومة الأرمينية بتوفير المأوى للنازحين.



وفيما تستمر حركة النزوح قتل العشرات واصيب المئات جراء انفجار مستودع للوقود في اقليم ناغورني قره باغ.

وكان التلفزيون العام الأرميني قد أفاد بوقوع انفجار قوي في مستودع للوقود قرب طريق ستيباناكيرت-أسكيران السريع دون الكشف عن التفاصيل.

من جانب آخر، وصل وفد أميركي رفيع المستوى إلى العاصمة الأرمينية يريفان لبحث التطورات في إقليم قره باغ. ويضم الوفد يوري كيم نائبة وزير الخارجية الأميركي، ومديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامنثا باور.

ونقل الوفد الأميركي رسالة من الرئيس جو بايدن إلى رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أكد فيها دعم واشنطن 'مساعي أرمينيا لتحقيق سيادتها ووحدة أراضيها'، مشددا على مواصلة تعزيز التعاون مع يريفان في مجالات الأمن والطاقة والقضايا الإنسانية.

هذا فيما زار وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف العاصمة الأرمينية يريفان. وأفادت وسائل إعلام أرمينية بأن وزير الداخلية الروسي سيشارك في اجتماع موسع للجنة الأمنية المشتركة بين البلدين، التي تضم نظيره الأرميني فاغي كازاريان ومسؤولين آخرين في الوزارة.

وأعلن الكرملين رفضه ما سماها محاولة تحميل موسكو وقوات حفظ السلام الروسية مسؤولية الوضع في إقليم قره باغ.

وقال الكرملين إنه من غير الممكن الحديث حاليا عن مدة بقاء قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ.