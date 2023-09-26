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بالفيديو..تركيا تبدأ ملاحقة السوريين المخالفين من حمَلة "الكيملك"

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

بدأت حملة ملاحقة السوريين اللاجئين في تركيا الذين يعيشون في غير الولاية التي استصدروا منها بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك)، حيث سيتم ترحيل كل من يضبط مخالفا.

العالم - مراسلون

ازمة جديدة يواجهها اللاجئون السوريون في اسطنبول مع بدء حملة ملاحقة حاملي بطاقة الحماية المؤقتة الغير مسجلين في المدينة ، تقول الحكومة التركية أن كل من يضبط في اسطنبول ومسجل في ولاية غيرها سيعتبر مخالفاً وهو تعقيد جديد يضاف لسلسلة قيود مفروضة على اللاجئين السوريين

ترى المؤسسات الحقوقية التركية والسورية أيضاً أن القيود المفروضة على حاملي اقامة الحماية المؤقتة بشأن مكان الاقامة وطلب اذن سفر للانتقال من مدينة الى اخرى في تركيا هو انتهاك لحقهم في الحركة، ورغم كل الاصوات التي طالبت بمنع هذا الانتهاك الا أن الحكومة التركية ترى من جانبها ان الامر لا يعدو اكثر من تنظيم تواجد اللاجئين.

على المستوى الاقتصادي والمعيشي فثمة اسر سورية باتت مجبرة على مغادرة اسطنبول بسبب الحملات الأمنية والملاحقات وهو امر سيتسبب بخسائر كبيرة لها بعد أن اسست اعمالها في اسطنبول

تقول الحكومة التركية انها منحت اللاجئين المخالفين لمحل اقامتهم فترة كافية لتصويب اوضاعهم قبل ان تبدا حملات الملاحقة في حين تقول مؤسسات حقوقية ان القيود المفروضة على اللاجئين حالت دون امكانية ايجاد حلول تناسبهم وهو امر يبقي الازمة حاضرة.

المزيد بالفيديو المرفق..

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بالفيديو..تركيا تبدأ ملاحقة السوريين المخالفين من حمَلة "الكيملك"

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