الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٧:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران تطالب بتقديم مساعدات إنسانية محايدة إلى أفغانستان

إيران تطالب بتقديم مساعدات إنسانية محايدة إلى أفغانستان
الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة "سعيد إيرواني" على ضرورة تقديم مساعدات انسانية محايدة الى افغانستان، ورفع الحظر الاحادي المفروض بهدف تحسين الوضع الاقتصادي في هذا البلد.

"إيرواني" قال ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد اليوم الثلاثاء في نيويورك حول أفغانستان.

وفيما اشار الى تفاقم الوضع الانساني داخل افغانستان، وارتفاع عدد الافغانيين الذين هم بحاجة الى مساعدات عاجلة، انتقد ايرواني شح البرامج الاساسية من اجل تخصيص مساعدات انسانية لهذا البلد.

واضاف: ايران تؤكد على الواجب الاخلاقي الذي يثقل عاتق المجتمع الدولي لدعم افغانستان، وتطالب ببذل جهود جماعية لانعاش الوضع الاقتصادي في هذا البلد، وتوفير ظروف امنة لعودة اللاجئين الافغان، وضمان امن المنطقة.

كما اعرب الدبلوماسي الايراني، عن قلقه تجاه الهجمات الارهابية وتهريب المخدرات والقيود الدراسية المفروضة على النساء الافغانيات، والمخاطر التي تهدد التراث الثقافي داخل افغانستان.

واستطرد قائلا: ايران تعلن التزامها بوعودها لدعم افغانستان والتعاون مع الدول المجاورة من اجل الحفاظ على السلام والاستقرار في هذا البلد.

وفي الختام، اكد "ايرواني" على ضرورة التعاون البنّاء مع المسؤولين في افغانستان، كما رحّب بالمبادرات الاقليمية الهادفة للحوار والتعاون.

روابط ذات صلة

عبداللهيان يؤكد ضرورة تقديم مساعدات دولية للاجئين الافغان في ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصادر تكشف.. توافق سعودي فلسطيني على مسار حل القضية الفلسطينية سياسيا

العميد حاجي زاده: قدرات إيران تخطّت الحدود الاقليمية

إيران تطالب بتقديم مساعدات إنسانية محايدة إلى أفغانستان

بمناسبة المولد النبوي الشريف: السوداني: 'لن نسمح لمن يعتاش على الفرقة القاء الفتنة بيننا'

بالفيديو.. اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني..شاهد على جرائم الاحتلال

اندلاع اشتباكات في قلب كيان الاحتلال وسط تل أبيب