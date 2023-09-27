ايران في المركز العاشر في ختام اليوم الثالث لدورة الالعاب الاسيوية

العالم - ايران
ففي لعبة الكرة الطائرة توج المنتخب الوطني الايراني بالبطولة والفوز بالميدالية الذهبية اثر تغلبه في النهائي على نظيره الصيني 3-1.
واحرز الميدالية الفضية لاعب التايكواندو علي رضا حسين بور في وزن 63 كغم اثر خسارته امام نظيره التايلندي في النهائي.
وبذلك ارتفع رصيد ايران الى 10 ميداليات؛ 1 ذهبية و 4 فضية و 5 برونزية.
وفيما يلي مداليات ايران في دورة الالعاب الاسيوية لغاية نهاية اليوم الثالث:
الذهبية
1-منتخب الكرة الطائرة للرجال
الفضية
1- مهدي حاج موسائي في التايكواندو وزن تحت 58 كغم
2- منتخب إيران ثنائي تجذيف للسيدات (مهسا جاور وزينب نوروزي)
3- منتخب ايران رباعي تجذيف للسيدات (مهسا جاور وزينب نوروزي ونازنين ملائي وفاطمة مجلل)
4- علي رضا حسين بور في التايكواندو
البرونزية
1- منتخب تنس الطاولة للرجال (نوشاد عالميان ونيما عالميان وامير حسين هدائي)
2- محمد رهبري (سلاح سابر)
3- فرانك برتوآذر في سباق الدراجات الجبلية
4- مبينا نعمت زاده في التايكواندو وزن تحت 49 كغم
5- مرجان سلحشوري في التايكواندو (بومسيه).