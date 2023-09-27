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ايران في المركز العاشر في ختام اليوم الثالث لدورة الالعاب الاسيوية

ايران في المركز العاشر في ختام اليوم الثالث لدورة الالعاب الاسيوية
الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

احرزت ايران ميدالية ذهبية واخرى فضية في اليوم الثالث لدورة الالعاب الاسيوية لتتقدم من المركز الـ 14 الى العاشر في الترتيب.

العالم - ايران

ففي لعبة الكرة الطائرة توج المنتخب الوطني الايراني بالبطولة والفوز بالميدالية الذهبية اثر تغلبه في النهائي على نظيره الصيني 3-1.

واحرز الميدالية الفضية لاعب التايكواندو علي رضا حسين بور في وزن 63 كغم اثر خسارته امام نظيره التايلندي في النهائي.

وبذلك ارتفع رصيد ايران الى 10 ميداليات؛ 1 ذهبية و 4 فضية و 5 برونزية.

وفيما يلي مداليات ايران في دورة الالعاب الاسيوية لغاية نهاية اليوم الثالث:

الذهبية

1-منتخب الكرة الطائرة للرجال

الفضية

1- مهدي حاج موسائي في التايكواندو وزن تحت 58 كغم

2- منتخب إيران ثنائي تجذيف للسيدات (مهسا جاور وزينب نوروزي)

3- منتخب ايران رباعي تجذيف للسيدات (مهسا جاور وزينب نوروزي ونازنين ملائي وفاطمة مجلل)

4- علي رضا حسين بور في التايكواندو

البرونزية

1- منتخب تنس الطاولة للرجال (نوشاد عالميان ونيما عالميان وامير حسين هدائي)

2- محمد رهبري (سلاح سابر)

3- فرانك برتوآذر في سباق الدراجات الجبلية

4- مبينا نعمت زاده في التايكواندو وزن تحت 49 كغم

5- مرجان سلحشوري في التايكواندو (بومسيه).

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