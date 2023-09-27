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صادرات ايران لدول بريكس تسجل 9.1 مليار دولار

صادرات ايران لدول بريكس تسجل 9.1 مليار دولار
الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مشرف الادارة العامة للتجارة الخارجية بمنظمة التعاون الريفي الايراني، أن صادرات ايران الى دول بريكس واعضائها الجدد سجلت 9.1 مليار دولار في الشهور الخمسة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 اغسطس/آب 2023.

العالم - ايران

وأوضح " روح الله لطيفي" في تصريح اليوم الاربعاء، أن صادرات ايران لدول بريكس ( البرازيل- روسيا – الهند – الصين – جنوب افريقيا) والاعضاء الجدد بلغت 27.7 مليون طن من السلع بقيمة 9.1 مليار دولار في الشهور الخمسة المذكورة مستحوذة على 50 بالمئة من حجم و47 بالمئة من سعر اجمالي الصادرات الايرانية.

وبيّن أن الصين باستيراد 5.6 مليار دولار والامارات 2.3 مليار دولار والهند 845 مليون دولار، كانت الاسواق الرئيسية الثلاث الاولى للبضائع الايرانية في الشهور الخمسة.

بالمقابل أشار لطيفي الى أن واردات ايران من دول بريكس قد سجلت 9.1 مليون طن بقيمة 16 مليار دولار، حيث استحوذت على 63 بالمئة من حجم و66 بالمئة من إجمالي سعر واردات البلاد.

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