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تساؤلات مصيرية حول القدرات اليمنية بعد استعراض طائرة ميغ

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

استعرض الجيش اليمني عشرات المنظومات الصاروخية المتطورة وأسلحة بحرية ودفاعات جوية خلال عرض عسكري ضخم للجيش اليمني.

العالم - انقلاب الصورة

وتضمن العرض، منظومات لأجيال متعددة من الطائرات المسيرة منها طائرة "وعيد" التي يصل مداها الی أكثر من 3000 كيلومتر.

القوة البحرية كشفت ايضاً عن زوارق ذات سرعات عالية وتتميز بقدرتها علی المناورة وحمل أسلحة متنوعة.

يأتي ذلك بعد أن كانت تدعي دول العدوان علی اليمن، أنها دمرت القدرات التسليحية لليمنيين وان مقاومة الشعب اليمني سوف تنكسر خلال أيام. لكن هذا العرض والذي يأتي بعد 9 سنوات من حرب مدمرة يثبت مدی قدرة الشعب اليمني.

وشمل الاستعراض العسكري، تحليق طائرة ميغ في سماء صنعاء والذي اعتبر الاول من نوعه في تاريخ حركة انصار الله والذي مكنهم من السيطرة علی الجو في الظروف الصعبة. فمنذ 2016 ظلت حركة انصار الله تستخدم الطائرات المسيرة ضد دول العدوان وظل استخدامهم للمروحيات العسكرية محدودة النطاق، الا ان الاستعراض الاخير للجيش اليمني اعاد للواجهة التساؤل حول امتلاكهم للطائرات المقاتلة حيث يعتبر خبراء عسكريون ان لدی حركة انصار الله مخزون منها نتيجة عدم تعرض جزء منها للتدمير من قبل عاصفة الحزم، فضلاً عن قيامهم لإعادة تأهيل بعضها.

لهذا الموضوع تفاصيل اوفی يمكنكم متابعتها من خلال مشاهدة الفيديو المرفق..

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