توضيح من القضاء العراقي بشأن فيديو منسوب إلى حفيد 'صدام'

العالم- العراق

وأكد مجلس القضاء أن الفيديو المتداول عن اعترافات حفيد صدام ، يعود لمتهم آخر جرى تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وقال مجلس القضاء في بيان، إن البعض روج أن الفيديو يعود "للمتهم المفرج عنه عبد الله السبعاوي بقصد تضليل الرأي العام، إذ أنه يعود للمتهم المحكوم إبراهيم بديوي، حيث سبق وأن حكم عليه بالإعدام، وصدق الحكم من محكمة التمييز، وتم تنفيذ الحكم بعد صدور المرسوم الجمهوري".

وأضاف، أن "المتهم عبدالله السبعاوي، وهو غير الشخص الذي يظهر في الفيديو، فقد أصدرت المحكمة قرار بالإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة"، مبينًا أن "الدعوى سوف تدقق من محكمة التمييز".

كما أشار إلى أن "محكمة جنايات الرصافة قد سببت القرار بأن ثبت لديها أن المتهم عبد الله السبعاوي كان بتاريخ الحادث في إحدى الدول العربية، وهذا ما أيدته سفارة العراق في تلك الدولة".

وبرأت محكمة الرصافة، في 20 أيلول/سبتمبر، سبعاوي، حفيد الأخ غير الشقيق لصدام، من تهمة المشاركة في مجزرة سبايكر، حيث استردته السلطات العراقية من الجانب اللبناني نهاية العام الماضي بمساعدة الإنتربول.

وقالت المحكمة في محضر الحكم، إن الأدلة لم تكن كافية لإدانة عبد الله ياسر سبعاوي ابراهيم، لذا قررت إلغاء التهمة الموجهة له، وفق أحكام المادة الرابعة وبدلالة المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب، وقررت إخلاء سبيله ما لم يكن مطلوبًا عن دعوة أخرى.

وكانت الشرطة الدولية اعتقلت حفيد صدام في آب/أغسطس 2022 في بيروت، قبل أن تسلمه إلى السلطات العراقية.

وعبد الله هو حفيد سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة تمويل المسلحين وصناعة القنابل.