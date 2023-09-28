لا نهاية للعنصرية في الغرب + فيديو

العالم – هاشتاغ

المسؤولة عن توزيع الميداليات على اللاعبات الفائزات تجاهلت اللاعبة السمراء ولم تمنحها الميدالية الخاصة بها.. الطفلة بقيت منتظرة حتى تعود المسؤولة وتعطيها ميداليتها، لكن ذلك لم يحصل ما جعلها حزينة ومصدومة من التصرف هذا.

الاتحاد الإيرلندي للجمباز لم يعلق على الحادثة، ما فجر غضبا من تغاضيه عن المشاهد العنصرية التي تشهدها الرياضة في البلاد

من التعليقات حول هذا الموضوع، لدينا هذا التعليق من "سلطان جلال" وفيه: أنا كنت مخدوع في إيرلندا وكنت مفكرهم ضد العنصرية وضد الظلم وخصوصا أن كنت واخد فكره عنهم انهم من اشد الشعوب الداعمة لفلسطين ومعندهمش عنصرية الغرب لكن أظن أني كنت غلطان.

"عبد الحكيم ميعادي" بدوره علق: أن نرى العنصرية في الشوارع و الشركات و المؤسسات و ما إلى ذلك فهو أمر مقزز و مرفوض لكن في الرياضة أمر تجاوز كل حدود الأخلاق الرياضية.. أحيي تماسك الفتاة الصغيرة و حفاظها على الابتسامة مع الصدمة.

أما "متعب" فكتب: كان ذلك تجاهلاً غير مقصود أو عنصرية؟ حاولت الصغيرة بكل جهدها لفت الانتباه في التقدم قليلًا بالطابور ولكن تم تجاهلها.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..