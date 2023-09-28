الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٥:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

لا نهاية للعنصرية في الغرب + فيديو

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

لماذا لا تنتهي ملامح العنصرية في الغرب؟ وجه جديد للعنصرية ظهر في إحدى منافسات رياضة الجمباز في إيرلندا وضحيته لاعبة صغيرة من ذوي البشرة السمراء.

العالم هاشتاغ

المسؤولة عن توزيع الميداليات على اللاعبات الفائزات تجاهلت اللاعبة السمراء ولم تمنحها الميدالية الخاصة بها.. الطفلة بقيت منتظرة حتى تعود المسؤولة وتعطيها ميداليتها، لكن ذلك لم يحصل ما جعلها حزينة ومصدومة من التصرف هذا.

الاتحاد الإيرلندي للجمباز لم يعلق على الحادثة، ما فجر غضبا من تغاضيه عن المشاهد العنصرية التي تشهدها الرياضة في البلاد

من التعليقات حول هذا الموضوع، لدينا هذا التعليق من "سلطان جلال" وفيه: أنا كنت مخدوع في إيرلندا وكنت مفكرهم ضد العنصرية وضد الظلم وخصوصا أن كنت واخد فكره عنهم انهم من اشد الشعوب الداعمة لفلسطين ومعندهمش عنصرية الغرب لكن أظن أني كنت غلطان.

"عبد الحكيم ميعادي" بدوره علق: أن نرى العنصرية في الشوارع و الشركات و المؤسسات و ما إلى ذلك فهو أمر مقزز و مرفوض لكن في الرياضة أمر تجاوز كل حدود الأخلاق الرياضية.. أحيي تماسك الفتاة الصغيرة و حفاظها على الابتسامة مع الصدمة.

أما "متعب" فكتب: كان ذلك تجاهلاً غير مقصود أو عنصرية؟ حاولت الصغيرة بكل جهدها لفت الانتباه في التقدم قليلًا بالطابور ولكن تم تجاهلها.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

فرنسا تشهد تظاهرات حاشدة رفضا للعنصرية وعنف الشرطة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لماذا يجب عليك تجنب تناول الغداء في مكتبك؟

ايران تحرز الميدالية الذهبية الثالثة في دورة الالعاب الاسيوية

الصين وسوريا نحو شراكة استاراتيجية

13 عملا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

محافظ البنك المركزي الايراني يؤكد ضرورة تعزيز التعاون البنكي والاقتصادي مع قطر

لاعب الووشو افشين سليمي يحرز ذهبية ايران الثانية في دورة الالعاب الاسيوية