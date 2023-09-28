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أمير عبداللهيان يعزي نظيره العراقي بحادث حريق نينوى

أمير عبداللهيان يعزي نظيره العراقي بحادث حريق نينوى
الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

 أعرب وزير الخارجية الايراني في رسالة، عن تعازيه لوزير خارجية العراق وشعب بلاده بوفاة وإصابة عدد كبير من المواطنين العراقيين في حادث الحريق في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى.

العالم - ايران

وفي رسالة تعزية وجهها إلى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الاربعاء، اعرب امير عبداللهيان عن بالغ الاسى والاسف لمصرع واصابة عدد كبير من الإخوة والأخوات العراقيين الأعزاء في حادث الحريق الذي وقع مساء الثلاثاء في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية.

وتقدم وزير الخارجية الايراني بالتعزية والمواساة لنظيره والحكومة والشعب ومراجع الدين العظام في البلد الجار والشقيق العراق، وخاصة ذوي الضحايا.

وفي رسالته دعا امير عبداللهيان ، الباري تعالى بالمغفرة والرحمة الواسعة لضحايا هذا الحادث الاليم والمفجع ، والشفاء العاجل للمصابين وجميل الصبر والسلوان لذويهم.

واعلن وزير الخارجية الايراني في الختام الرسالة ، استعداد مراكز الإغاثة والعلاج في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمساعدة متضرري وجرحى هذا الحادث.

يذكر أن 450 شخصا قتلوا وأصيبوا اثر الحريق الذي اندلع مساء الثلاثاء في قاعة اعراس ببلدة "الحمدانية" في محافظة نينوى العراقية.

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