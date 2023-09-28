وزير التراث الثقافي: جدول الاعمال يتضمن الغاء تاشيرات الدخول مع الدول الجارة

العالم - ايران

وقال عزت الله ضرغامي، في تصريح له الاربعاء على هامش تدشين 188 مشروعا سياحيا للبلاد بمناسبة يوم السياحة العالمي: ان عدد السياح الوافدين للبلاد في العامين الماضيين، رغم وجود ظاهرة كورونا، ارتفع بنسبة 38% مقارنة بالعام السابق لهما. وبطبيعة الحال، بلغ نمو السياحة في إيران 3 أضعاف متوسط ​​النمو العالمي بعد كورونا. لكن هذه الإحصائية منخفضة مقارنة بالإمكانيات السياحية لبلادنا، ونحن نهدف إلى زيادة حقيقية في عدد السياح.

وأوضح وزير التراث الثقافي إن المهمة الأكبر هي إحداث التحول في رؤية أولئك الذين ينبغي عليهم الترويج للسياحة. ويتم حل بعض المشاكل على المستوى الوطني بتدخل المجموعات وبتعاون الأجهزة.

وأضاف: السياحة البرية مع جمهورية أذربيجان توقفت بعد القضايا السياسية التي طرأت. وفي الأعوام السابقة بلغ عدد السائحين من جمهورية أذربيجان 1.8 مليون سائح في حين بلغ هذا العدد حوالي 180 ألفا خلال العام الماضي.

وأعلن وزير التراث الثقافي عن خطة الحكومة لإلغاء التأشيرات مع 5 مجموعات من الدول وقال: نعمل حاليا لإلغاء التأشيرات مع الدول المجاورة و 5 مجموعات من الدول في ظل المتابعة المستمرة. وبالتعاون مع وزارة الخارجية يتم توفير المزيد من التسهيلات للسياحة يوما بعد يوم.