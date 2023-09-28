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المقاومة تخوض اشتباكات مسلحة بطوباس ونابلس

المقاومة تخوض اشتباكات مسلحة بطوباس ونابلس
الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات مسلحة.

العالم- فلسطين

وحلّقت طائرات الاستطلاع فوق مدينة طوباس بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس وساحة ومحيط المستشفى التركي.

واندلعت اشتباكات مسلحة خلال انسحاب قوات الاحتلال من منطقة مستشفى طوباس التركي.

وانفجرت طائرة انتحارية تابعة للاحتلال في شارع السوق بمخيم بلاطة شرق نابلس، كما اعتقل الاحتلال شابا من مخيم بلاطة.

وفي محافظة نابلس، دارت اشتباكات بين المقاومة وبين قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال، وذلك عقب اقتحامها لمخيم بلاطة شرقي محافظة نابلس.

واقتحمت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال منزل الأسير يزن أبو عودة في حي البالوع بمدينة البيرة.

وأصيب مواطنان عند مستوطنة “بسجوت” قرب مدينة البيرة، أحدهما بالرصاص الحي بالقدم، والثاني كسر بالرجل.

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المقاومة تخوض اشتباكات مسلحة بطوباس ونابلس

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