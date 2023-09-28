شاهد/ "الشاب الشيطاني" في تركيا يعتنق الإسلام ويؤدي العمرة

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وشوهد بايجان، المعروف بلقب "زيباني" على مواقع التواصل الاجتماعي، في مقطع فيديو نُشر على صفحته في تطبيق "تيك توك" وهو ينطق بالشهادتين ويؤدي مناسك العمرة مرددًا عبارة "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك".

'الشاب الشيطاني' في تركيا يعتنق الإسلام ويؤدي العمرةعلمًا أن بايجان كان يعرف سابقًا بعدائه الشديد للإسلام ونشره محتوى يحمل شعارات شيطانية في مقاطع فيديو، وكان قد ادعى سابقًا أنه كان شيطانًا عمره 456 عامًا وقد أثار هذا التغيير المفاجئ استغراب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من ما سبق، أشاد بعض الأشخاص بتوبته واعتناقه للإسلام، معبرين عن أملهم في أن تكون توبته دائمة وصادقة.

يُشار إلى أن هذا الحادث أثار تفاعلاً كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث أشاد بعض الأفراد بقدرة الإسلام على تحويل الأفراد وجعلهم أفضل، فيما اعتبره البعض تصرفًا للشهرة.