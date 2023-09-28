ثبات الموقف الإيراني أفشل سياسة الحظر الأميركية

العالم – قلم رصاص

والبداية مع مجموعة الأزمات الدولية الأميركية التي نشرت بحثا مطولا أتى تحت عنوان "العقوبات وصنع والسلام والإصلاح: توصيات لصانعي السياسات في الولايات المتحدة".

وجاء في هذا البحث: تفرض الولايات المتحدة عقوبات أكثر من أي وقت مضى على عدد من الدول لدفعها نحو الموافقة على السياسة الأميركية في عدد من المجالات، لكن هذه التدابير العقابية يمكن أن تكون لها في أحيان كثيرة آثار سيئة بالولايات المتحدة، ما يحتم على واشنطن أن تتخذ خطوات للتخفيف من حدة هذه المشاكل التي تثيرها العقوبات.

وأضاف: تتطلع واشنطن الى الحظر لمواصلة صراعاتها مع خصومها مثل إيران، لكن الحظر الأميركي يؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج عكسية.. على سبيل المثال كانت حملات الضغط الأقصى التي قامت بها إدارة ترامب على إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا وسوريا تهدف إلى عزل هذه البلدان، ولكن الحظر كان في بعض الأحيان عاملا في تثبيت التصور السائد بين صناع السياسات والجمهور في الولايات المتحدة بأن التطابق مع الهدف مستحيل.

وختمت: النفوذ التي توفره العقوبات للمفاوضين والمسؤولين يكون محدودا، وغالبا ما يشير المسؤولون الأميركيون إلى المفاوضات النووية الإيرانية باعتبارها مثالا للمعيار الذهبي لاستخدام الحظر لإجبار الخصم على الجلوس إلى الطاولة.. لكن المسؤولين الأميركيين يوضحون أنهم استخدموا احتمال تخفيف الحظر أحيانا لإقناع إيران بالمفاوضات في الاتفاق النووي الإيراني.

يرافقنا في هذه الحلقة من بروكسل الصحفي والمحلل العسكري الأستاذ إيليا بوغنيم.

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